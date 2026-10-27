У Львові є парк, про який часто забувають: восени він стає особливо мальовничим

Парк Піскові озера, який також називають Алтайськими озерами, розташований подалі від центральної частини Львова, на вулиці Чупринки, 134. Він розкинувся серед затишного району з красивими віллами, неподалік від музею Івана Труша. Детальніше про парк розповідає Lviv Travel.

Реклама Adv

Чому парк має 2 назви та як з'явилися озера?

Парк Піскові озера розташований між вулицями Коновальця та Чупринки. Його територія займає майже 6 гектарів, причому близько третини площі припадає на 2 видовжені озера, з'єднані мостом. Свою історію ця місцевість пов'язала з видобутком піску. Тут були кар'єри підприємця Юзефа Франца, а вода поступово просочувалася на їхнє дно. Саме так, за однією з версій, і виникли озера, які згодом стали головною особливістю цієї території.

Парк Піскові озера восени / інстаграм lviv.travel

Проте існує й інше пояснення їхнього походження. За цією версією, спочатку на місці сучасних озер були стави, які пізніше перетворилися на водойми. Воду з них використовували для потреб розташованого неподалік емалевого заводу. Назва водойм також змінювалася з часом.

Спочатку їх називали Алтайськими – на честь прилеглої вулиці, яка мала таку назву за радянських часів. Згодом закріпилася назва Піскові озера, пов'язана з історією місцевості та колишніми піщаними кар'єрами. Від 1990-х років саме це найменування використовують для парку та озер. У 1960-х роках тут облаштували парк, який із часом став однією з тих зелених локацій Львова, де можна відпочити подалі від жвавих центральних вулиць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що було на місці парку до його відновлення?

Історія Піскових озер не обмежується кар'єрами та появою водойм. У першій половині 20 століття ця територія вже мала рекреаційне призначення. Ще у 1920-х роках тут облаштували невеликий парк, який називали Ґданським. Він вважається одним із перших в Україні спортивно-бігових парків. Однак згодом місцевість занепала.

Під час Другої світової війни парк залишився без належного догляду, а пізніше територію знову почали використовувати для скидання відходів. До 1950-х років тут було сміттєзвалище, куди звозили відходи лампового заводу. На відновлення паркової території знадобилися десятиліття, і зрештою тут знову облаштували місце для відпочинку.

Де розташований парк Піскові озера: дивитись на картах