Во Львове есть парк, о котором часто забывают: осенью он становится особенно живописным

Парк "Песчаные озера", который также называют Алтайскими озерами, расположен в стороне от центральной части Львова, на улице Чупринки, 134. Он раскинулся в уютном районе с красивыми виллами, недалеко от музея Ивана Труша. Подробнее о парке рассказывает Lviv Travel.

Реклама Adv

Почему у парка два названия и как появились озера?

Парк "Песчаные озера" расположен между улицами Коновальца и Чупринки. Его территория занимает почти 6 гектаров, причем около трети площади приходится на два вытянутых озер, соединенных мостом. Свою историю эта местность связала с добычей песка. Здесь находились карьеры предпринимателя Юзефа Франца, и вода постепенно просачивалась на их дно. Именно так, по одной из версий, и возникли озера, которые впоследствии стали главной особенностью этой территории.

Парк "Песчаные озера" осенью / инстаграм lviv.travel

Однако существует и другое объяснение их происхождения. Согласно этой версии, изначально на месте современных озер были пруды, которые позже превратились в водоемы. Воду из них использовали для нужд расположенного неподалеку эмалевого завода. Название водоемов также менялось со временем.

Сначала их называли Алтайскими – в честь прилегающей улицы, которая носила такое название в советское время. Впоследствии закрепилось название "Песчаные озера", связанное с историей местности и бывшими песчаными карьерами. С 1990-х годов именно это название используется для парка и озер. В 1960-х годах здесь обустроили парк, который со временем стал одним из тех зеленых уголков Львова, где можно отдохнуть вдали от оживленных центральных улиц.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что находилось на месте парка до его восстановления?

История Песчаных озер не ограничивается карьерами и появлением водоемов. В первой половине 20 века эта территория уже имела рекреационное назначение. Еще в 1920-х годах здесь обустроили небольшой парк, который называли Гданьским. Он считается одним из первых в Украине спортивно-беговых парков. Однако впоследствии местность пришла в упадок.

Во время Второй мировой войны парк остался без должного ухода, а позже территорию вновь начали использовать для сброса отходов. До 1950-х годов здесь находилась свалка, куда свозили отходы лампового завода. На восстановление парковой территории ушли десятилетия, и в конце концов здесь снова обустроили место для отдыха.

Где находится парк Песчаные озера: смотреть на картах