Одесса попала в список городов The Independent, которые стоит посетить в 2022 году

2021 год подходит к концу и время понемногу составлять маршруты на будущий, 2022 год. Конечно, в мире немало локаций, которые хочется посетить, и одни из таких – живописные города.

Команда по путешествиям британского издания The Independent составила перечень городов, которые следует посетить в 2022 году. Один из украинских городов также попал в список.

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Одесса вошла в список городов, которые следует посетить в 2022 году

Так, с 27 марта 2022 года "пожалуй, самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе" соединится с Великобританией. Дело в том, что венгерский лоукостер Wizz Air запустит рейсы из лондонского Лутона в украинскую Одессу. Поэтому слетать сюда на уик-энд будет еще легче.

В Одессе предлагается потрясающая архитектура 19-го века и богатое наследие, прекрасное расположение на берегу моря, прекрасный пляж в южном пригороде Аркадии и возможность путешествий без виз.

– говорится в сообщении.

Эксперты советуют остановиться в хорошо оборудованной одесской гостинице, где цены на проживание для британцев кажутся достаточно демократичными.

Кроме того, в издании отмечают, чтобы попасть в город из аэропорта, нужно сесть на троллейбус №14 и заплатить всего 2 гривны, или около 6 пенсов – самое дешевое сообщение с аэропортом в Европе.

В список must-visit городов в 2022-м также попали:

Вена (Австрия); Одесса (Украина); Ханья (Крит, Греция); Неаполь (Италия); Париж (Франция); Сеул (Южная Корея); Каунас (Литва); Осло (Норвегия); Сплит (Хорватия).