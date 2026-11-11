Не Киев и не Львов: в каком городе родилась звезда сериала "Парочка следователей" Юлия Буйновская

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Не все знают, что Юлия Буйновская родилась в Харькове. В нашем материале мы рассказываем, чем отличается родной город актрисы, почему он интересен и куда стоит заглянуть путешественникам.

Чем интересен Харьков?

Харьков обладает несколькими особенностями, которые выделяют его среди других украинских городов.

Здесь расположена самая большая площадь Украины. Площадь Свободы занимает около 12 гектаров и является одной из крупнейших в Европе.

Площадь Свободы в Харькове / фото Константин Брижниченко

В Харькове находится один из старейших зоопарков Украины. Его основали еще в 1896 году. На тот момент по размерам он занимал третье место во всей Российской империи.

Его основали еще в 1896 году. На тот момент по размерам он занимал третье место во всей Российской империи. В городе есть большой промышленно-вещевой рынок. Барабашовский рынок занимает более 75 гектаров и считается крупнейшим в Восточной Европе и 14-м по размеру в мире.

Барабашовский рынок занимает более 75 гектаров и считается крупнейшим в Восточной Европе и 14-м по размеру в мире. В харьковском метро есть глубокая станция. Наибольшая глубина подземки достигает 35 метров на станции "Ярослава Мудрого". Общая протяженность линий метрополитена составляет 39 километров.

Станция метро "Ярослава Мудрого" / фото Канопус Киля

Харьков был столицей УССР. Именно в этот период в городе начали возводить первые современные высотные здания. Среди них "Госпром", ставший одним из самых известных архитектурных памятников города.

Также Харьков связан с жизнью и творчеством многих известных деятелей искусства. Например, здесь родилась актриса Людмила Гурченко, а город некоторое время был домом для поэтов Павла Тычины, Владимира Сосюры, Остапа Вишни и других писателей.

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Что еще интересного посмотреть в Харькове?

Планируя поездку в Харьков, стоит заранее ознакомиться с обстановкой в плане безопасности. Город регулярно подвергается российским обстрелам, поэтому перед поездкой необходимо найти ближайшие укрытия. Также важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если же вы все-таки окажетесь в Харькове и сможете познакомиться с городом, вот еще несколько известных мест, на которые стоит обратить внимание:

Саржин Яр – одна из самых известных природных зон города. Это геологический памятник природы протяженностью около 3 километров, где есть лес, ручей и родник. На территории обустроены прогулочные маршруты различной сложности: от легкой верхней тропы длиной 1,5 километра до более сложной круговой протяженностью 3,5 километра.

Саржин Яр / фото TripAdvisor

Ботанический сад Харьковского университета – его территория занимает 40 гектаров, а коллекция насчитывает более 5000 видов растений. Несмотря на то, что во время войны часть коллекции пострадала, основные экспозиции удалось сохранить. Отдельной особенностью сада является тропическая оранжерея.