Не Київ і не Львів: у якому місті народилася зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська

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Не всі знають, що Юлія Буйновська народилася у Харкові. У нашому матеріалі розповідаємо, які особливості має рідне місто акторки, чим воно цікаве та куди варто завітати мандрівникам.

Чим цікавий Харків?

Харків має кілька особливостей, які вирізняють його серед інших українських міст.

Тут розташована найбільша площа України. Площа Свободи займає близько 12 гектарів і є однією з найбільших у Європі.

Площа Свободи у Харкові / фото Konstantin Brizhnichenko

У Харкові є один із найстаріших зоопарків України. Його заснували ще у 1896 році. На той час за розмірами він посідав третє місце в усій Російській імперії.

Його заснували ще у 1896 році. На той час за розмірами він посідав третє місце в усій Російській імперії. Місто має великий промислово-речовий ринок. Барабашовський ринок займає понад 75 гектарів і вважається найбільшим у Східній Європі та 14-м за розміром у світі.

Барабашовський ринок займає понад 75 гектарів і вважається найбільшим у Східній Європі та 14-м за розміром у світі. Харківське метро має глибоку станцію. Найбільша глибина підземки сягає 35 метрів на станції "Ярослава Мудрого". Загальна довжина ліній метрополітену становить 39 кілометрів.

Станція метро "Ярослава Мудрого" / фото Канопус Киля

Харків був столицею УСРР. Саме в цей період у місті почали зводити перші сучасні висотні будівлі. Серед них Держпром, який став однією з найвідоміших архітектурних пам'яток міста.

Також Харків пов'язаний із життям і творчістю багатьох відомих митців. Наприклад, тут народилася акторка Людмила Гурченко, а місто певний час було домівкою для поетів Павла Тичини, Володимира Сосюри, Остапа Вишні та інших письменників.

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Що ще цікавого побачити у Харкові?

Плануючи подорож до Харкова, варто заздалегідь ознайомитися з безпековою ситуацією. Місто регулярно зазнає російських обстрілів, тому перед поїздкою необхідно знайти найближчі укриття. Також важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ж ви все-таки опинитеся в Харкові та матимете змогу познайомитися з містом, ось ще кілька відомих місць, на які варто звернути увагу:

Саржин Яр – одна з найвідоміших природних зон міста. Це геологічна пам'ятка природи завдовжки близько 3 кілометрів, де є ліс, струмок і джерело води. Територією облаштовані прогулянкові маршрути різної складності: від легкої верхньої стежки завдовжки 1,5 кілометра до складнішої кругової протяжністю 3,5 кілометра.

Саржин Яр / фото TripAdvisor

Ботанічний сад Харківського університету – його територія займає 40 гектарів, а колекція налічує понад 5000 видів рослин. Попри те, що під час війни частина колекції постраждала, основні експозиції вдалося зберегти. Окремою особливістю саду є тропічна оранжерея.