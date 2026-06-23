Не только Шацкие озера: какой водоем стоит посетить туристам в Волынской области

Каждый регион Украины может похвастаться уникальными местами для отдыха. Волынь привлекает туристов густыми лесами, природными заповедниками и красивыми озерами, среди которых особое место занимает Засвинское озеро.

Когда речь заходит об озерах Волыни, большинство сразу вспоминает Шацкие озера и знаменитое Свитязь. Однако в области есть немало менее известных, но не менее живописных водоемов.

Смотрите также : Шацкие озера становятся платными: сколько теперь стоит въезд и для кого он будет бесплатным

Где расположено одно из самых живописных озер Волынской области?

Озеро Засвинское, также известное как Засвидское, расположено в Камень-Каширском районе Волынской области, в 3 километрах к востоку от села Градиск. Водоем входит в состав ландшафтного заказника "Градисский" и отличается правильной округлой формой. Площадь озера составляет 10,2 гектара, а максимальная глубина достигает 6 метров.

Озеро имеет карстовое происхождение, благодаря чему вода здесь остается кристально чистой и прохладной даже в летнюю жару. Одной из особенностей водоема является естественное содержание глицерина в воде, которое положительно влияет на состояние кожи. Берега озера имеют разнообразный рельеф.

Как выглядит Засвинское озеро: смотреть видео

Юго-восточная часть – твердая и пологий, с единичными березами вдоль берега. Северо-западный берег покрыт камышом. Само озеро окружают сосновые и ольховые леса. Территория вокруг водоема богата флорой и фауной. Здесь можно встретить редких птиц, в частности чёрного аиста и серого журавля, занесённых в Красную книгу Украины.

В самом озере водятся карп, щука, лин, плотва и другие виды рыб. Для отдыхающих на территории обустроены беседки, места для разведения костров, пирс, зоны для установки палаток и домик для ночлега. Благодаря этому здесь можно провести не только несколько часов, но и остаться на несколько дней.

Виды озера / фото Funtime

Озеро также популярно среди рыбаков, ведь рыбачить здесь разрешено круглосуточно. Помимо рыбалки, посетители могут устроить пикник, прогуляться по территории заповедника "Градиский" или просто насладиться природой Волыни.

Смотрите также Можно ли купаться на Бакоте: что стоит знать туристам перед поездкой

Как добраться до озера?

Озеро расположено примерно в 4 километрах от села Градиск. Из Луцка необходимо ехать через Маневичи, после чего продолжить маршрут до Градиска. Последние несколько километров пролегают по живописной дороге к самому озеру. Удобнее всего добираться на собственном автомобиле.

Где находится озеро: смотреть на картах