Не только Синевир: где в Карпатах можно отдохнуть на берегу озера

В Карпатах путешественники могут не только насладиться видами с вершин или лесами, но и увидеть уникальные горные озера. Большинство карпатских озер на предусмотрены для активного отдыха, однако на Закарпатье есть одна доступная локация.

Недалеко от села Нижний Студеный располагается озеро Хащованское, которое еще называют озеро Вита из-за названия базы отдыха на его берегах. Что известно об этом озере рассказывает 24 Канал.

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Что известно об озере Вита

Озеро Хащованское располагается среди гор на высоте почти 800 метров. Максимальная глубина озера – 15 метров, а его площадь составляет 5000 квадратных метров.

Вода в озере достаточно чистая и практически не зарастает водорослями. Однако купаться в этом горном озере запрещено. Озеро считается экологическим курортом и отдых на этой локации можно совместить с другими активностями.

Озеро Хащованское обслуживает гостиничный комплекс "Озеро Вита", поэтому вход для посетителей здесь платный, а вот для жителей отеля – бесплатно. На берегу озера есть беседки с мангалами, что способствует спокойному отдыху у водоема.



Озеро Хащованское / Фото karpatium.com.ua

Также в озере можно ловить рыбу, а вокруг водоема наблюдать за животными местного фермерского хозяйства, кататься на велосипедах и тому подобное.

Для желающих утолить летнюю жару на территории комплекса "Озеро Вита" вокруг гор есть открытый бассейн, а также SPA.

Как добраться до озера

Существует несколько вариантов, как добраться до озера Хащованское, но лучший – собственным автомобилем. Лучше всего ехать к озеру со стороны Закарпатья по трассе Киев – Чоп (М-06) до села Нижние Ворота.

Далее нужно повернуть на Воловец в направлении Межгорья. Проехав село Пилипец сворачивайте с дороги Т-0718 по указателю в село Нижний Студеный. От центра села Нижний Студеный до озера – 2 километра.

Озеро Хащованское на карте

Из Киева и других областных центров добраться можно поездом до станции Воловец, а дальше автобусом до села Нижний Студеный, или на такси до самого озера Хащованское.