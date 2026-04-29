Невероятное озеро в Карпатах, которое стоит увидеть туристам уже в мае

Весна постепенно открывает сезон путешествий, и природа особенно зовет к себе. Именно в это время хочется отправляться в места, где тишина, свежий воздух и пейзажи, которые запоминаются надолго. Поэтому мы расскажем об озере Ивано-Франковской области, которое понравится каждому туристу.

Уже совсем скоро нас ждут теплые дни, солнце и больше возможностей быть на природе, поэтому рассказываем о невероятном озере, которое точно стоит посетить в мае. Озеро Росохан – это горное озеро в массиве Горганы Ивано-Франковской области. Оно расположено на высоте около 1120 метров над уровнем моря в каменной котловине. Озеро питается водами горных потоков, в частности из района горы Верх-Менчелик. Со ссылкой на "Карпатиум" рассказываем об этом волшебном месте.

В чем уникальность озера и как оно образовалось?

Длина озера составляет примерно 60 метров, а глубина до 4,5 метра. Существуют две основные версии его образования: в результате горного оползня или из-за падения метеорита. Вода в озере холодная и кристально чистая даже в самые жаркие летние дни. Считается, что она может содержать минеральные примеси, поскольку в ней почти не обнаруживают признаков жизнедеятельности микроорганизмов.

Как выглядит озеро

Какая особенность расположения?

Озеро окружено густыми древними лесами, которые создают естественную "защитную оболочку" вокруг водоема. Благодаря этому оно остается затененным и сохраняет прохладу даже в жару. Местность вокруг озера очень живописная: бирюзовая вода, каменистое дно и тишина делают его одним из самых красивых природных объектов Горган.

Почему туристам стоит посетить озеро?

Озеро Росохан часто называют "жемчужиной Горган". Это место подходит для тех, кто ищет уединение и дикую природу без большого количества туристической инфраструктуры. Летом уровень воды может немного снижаться, но озеро все равно остается полноводным и привлекательным для посетителей. Купаться здесь решаются не все, поскольку вода очень холодная (примерно 11 – 15 градусов тепла), а каменистое дно может быть скользким и неровным.

Что расположено вблизи озера?

Рядом можно увидеть другие природные и исторические объекты:

виллу "Кедровая палата" в урочище Подлютое (бывшая резиденция Андрея Шептицкого);

другие озера Горган: Аршица, Убитое, Забытое, Лужки;

горные вершины, в частности Игровец и Грофу, с которых открываются панорамные виды.

Также в Ивано-Франковской области есть еще одно озеро Негровое. Оно расположено в Карпатах, между горами Большая Сивуля и Лопушна, в массиве Горганы. Водоем образовался относительно недавно из-за вмешательства человека: поток воды перекрыла техника во время лесозаготовки, и таким образом сформировалось новое озеро, которое не имеет официального статуса и даже не всегда обозначено на картах.

Несмотря на свое искусственное происхождение, озеро выглядит очень естественно и гармонично вписалось в горный ландшафт. Его окружают леса, каменистые склоны и крутые обрывы, характерные для Горган. Вода здесь чистая и холодная, а добраться до места можно со стороны села Осмолода, двигаясь пешком или на велосипеде в направлении заповедника "Сивуля".

Как добраться до озера Росохан?

Удобнее всего начинать маршрут из села Осмолода или Мысливка в Ивано-Франковской области. Расстояние до озера составляет примерно 14 километров пешком. Часть пути можно пройти по полевой дороге, далее маршрут проходит через лес и горную местность.

Возле озера нет условий для установки палаток из-за крутых склонов, но места для ночлега можно найти чуть ниже по маршруту. Если же вы едете общественным транмпортом, сначала нужно добраться до Долины, Мысловки или Осмолоды: из Ивано-Франковска автобусами в направлении Хуста или Ужгорода (до Долины или Мысловки). Из Долины есть пересадка на маршрутку до Мысловки. До Осмолоды есть рейсовые автобусы через Калуш.

Космач в Ивано-Франковской области является самым большим селом Украины и считается столицей писанкарства и народного искусства. Примерно 70 процентов украинских вышиванок создают именно здесь, а традиционные мастера преимущественно мужчины.

История села берет свое начало еще в 13 веке, когда через Карпаты проходил купеческий путь итальянцев в Киев. По легенде, первые поселенцы (влюбленные Никос и Джульетта) поселились в хижине среди елей, а впоследствии другие семьи присоединились, образовав село.