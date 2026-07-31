Озеро Лак-де-Брене, что расположенное на границе Франции и Швейцарии, обычно является популярным местом для отдыха. Летом сюда приезжают туристы, чтобы купаться, плавать на каноэ, отдыхать в кемпингах и отправляться на прогулки на лодках. Однако в этом году из-за рекордной засухи и третьей волны жары, обрушившейся на Центральную Европу, водоем почти полностью высох, сообщает Independent.

Почему знаменитому озеру грозит исчезновение?

Уровень воды в озере резко упал из-за критического обмеления реки Ду, которая питает водоем. По данным швейцарского метеорологического агентства MeteoSuisse, с апреля в регионе выпало лишь около половины обычного количества осадков. Эксперты отмечают, что нынешняя засуха уже сравнивается с одними из самых сильных за последние десятилетия: 1976, 2003 и 2018 годов.

Как выглядело озеро до засухи / фото Calips в французской Википедии

В то же время долгосрочные прогнозы не дают поводов для оптимизма: количество осадков, вероятно, будет оставаться ниже нормы как минимум до середины августа. Сейчас уровень воды в озере более чем на девять метров ниже среднего показателя и продолжает снижаться примерно на 22 сантиметра ежедневно.

Как засуха повлияла на туристический бизнес?

Больше всего от последствий засухи пострадали компании, организующие лодочные экскурсии. Ежегодно они перевозят через озеро тысячи туристов, однако этим летом работа фактически остановилась. Десятки лодок остались стоять на высохшем дне среди растрескавшейся земли.

Среди них и туристическое судно Jumbo, принадлежащее компании Societe de Navigation des Brenets. Ее владелец Иван Дуриг рассказал, что из-за отсутствия работы был вынужден уволить сотрудников и уже сейчас готовится к значительным финансовым потерям. По его словам, засухи случались и раньше, однако теперь они повторяются все чаще.

Это сильно поражает нас, потому что мы бессильны перед лицом этого явления,

– сказал он.

Также он отметил, что столь частых засух местные жители раньше не наблюдали.

Как выглядит озеро сейчас?

Там, где еще недавно курсировали туристические лодки, сегодня остались лишь потрескавшееся дно и узкая полоса мутной воды. В ней еще можно увидеть рыбу, а также пару лебедей. Практически полностью высох и водопад Саут-де-Ду, берущий начало из озера. По словам местных жителей, они не помнят, чтобы водоем находился в таком состоянии так часто.