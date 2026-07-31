Озеро Лак-де-Брене, що розташоване на кордоні Франції та Швейцарії, зазвичай є популярним місцем для відпочинку. Влітку сюди приїжджають туристи, щоб купатися, плавати на каное, відпочивати в кемпінгах і вирушати на прогулянки човнами. Проте цього року через рекордну посуху та третю хвилю спеки, яка накрила центральну Європу, водойма майже повністю висохла, повідомляє Independent.

Чому знаменитому озеру загрожує зникнення?

Рівень води в озері різко впав через критичне обміління річки Ду, яка живить водойму. За даними швейцарського метеорологічного агентства MeteoSuisse, із квітня в регіоні випало лише близько половини звичайної кількості опадів. Фахівці зазначають, що нинішня посуха вже порівнюється з одними з найсильніших за останні десятиліття: 1976, 2003 та 2018 років.

Як виглядало озеро до посухи / фото Calips at French Wikipedia

Водночас довгострокові прогнози не дають підстав для оптимізму: кількість опадів, імовірно, залишатиметься нижчою за норму щонайменше до середини серпня. Зараз рівень води в озері більш ніж на дев'ять метрів нижчий за середній показник і продовжує знижуватися приблизно на 22 сантиметри щодня.

Як посуха вплинула на туристичний бізнес?

Найбільше від наслідків посухи постраждали компанії, які організовують човнові екскурсії. Щороку вони перевозять через озеро тисячі туристів, однак цього літа робота фактично зупинилася. Десятки човнів залишилися стояти на висохлому дні серед потрісканого ґрунту.

Серед них і туристичне судно Jumbo, яке належить компанії Societe de Navigation des Brenets. Її власник Іван Дуріг розповів, що через відсутність роботи був змушений звільнити працівників і вже зараз готується до значних фінансових втрат. За його словами, посухи траплялися і раніше, однак тепер вони повторюються дедалі частіше.

Це сильно вражає нас, тому що ми безсилі перед обличчям цього явища,

– сказав він.

Також він зазначив, що настільки частих посух місцеві жителі раніше не спостерігали.

Який вигляд має озеро зараз?

Там, де ще недавно курсували туристичні човни, сьогодні залишилися лише потріскане дно та вузька смуга каламутної води. У ній ще можна побачити рибу, а також пару лебедів. Практично повністю висох і водоспад Саут-де-Ду, який бере початок із озера. За словами місцевих жителів, вони не пам'ятають, щоб водойма перебувала в такому стані настільки часто.