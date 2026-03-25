Это озеро возникло почти 8000 лет назад после извержения вулкана – и оно едва ли не самое синее в мире

На юге американского штата Орегон, среди хребтов Каскадных гор, лежит озеро, которое ежегодно шокирует туристов цветом воды. Та не просто голубая или синеватая, а интенсивно синяя.

Почти ультрамариновое, будто кто-то растворил там краску. Речь идет об озере Крейтер, и благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о нем подробнее.

Где-то 7700 лет назад вулкан Маунт-Мазама в примерно 3700 метров высотой пережил извержение такой силы, что вершина его просто обвалилась внутрь. Образовалась кальдера диаметром до 10 километров и глубиной 655 метров.

Далее эта гигантская впадина постепенно заполнялась дождевой водой и талым снегом. Это заполнение продолжалось примерно 250 лет. Вот так и возникло озеро, ныне известное как Крейтер, и нет ни одной реки, впадающей туда или оттуда вытекающей.

Уровень озера с того времени (ну, за последнее столетие точно) колеблется не более чем на 5 метров, что свидетельствует о почти идеальном балансе между осадками и испарением. Да и вода в Крейтере чрезвычайно прозрачная.

Средняя глубина видимости составляет 31 метр, как отмечает nps.gov, а отдельные измерения фиксировали и более 40 метров. В воде нет тяжелых частиц, потому что она не поступает из рек, которые несут ил. Вот поэтому и получаем глубокий синий цвет воды здесь.

Это, собственно, результат физики: все другие длины волн свет поглощает, а синие и зеленые отражает. Поэтому чем чище и глубже вода, тем насыщеннее синий цвет. А это самое глубокое озеро США – с максимумом в 594 метра и средней глубиной в 350 метров (третий показатель в мире).

Поверхность озера расположена на 1883 метрах над уровнем моря. На Крейтере есть даже остров – Визард Айленд, конус вулкана высотой 233 метра, выросший уже после образования кальдеры.

К огорчению туристов, с 2026 по 2028 годы единственная тропа к берегу озера будет закрыта на реконструкцию, как пишет marinadockage.com. Лодочные экскурсии также не будут проводить, поэтому увидеть озеро можно будет только сверху – со смотровых площадок по краю кальдеры. Но сам парк, Crater Lake National Park, работает круглый год.

