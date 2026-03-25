Это озеро возникло почти 8000 лет назад после извержения вулкана – и оно едва ли не самое синее в мире
- Озеро Крейтер образовалось примерно 7700 лет назад после извержения вулкана Маунт-Мазама, а заполняет его дождевая вода и талый снег.
- Это также самое глубокое озеро США, до 594 метров. Значительная глубина и особенности наполнения делают водоем одним из самых синих на планете.
На юге американского штата Орегон, среди хребтов Каскадных гор, лежит озеро, которое ежегодно шокирует туристов цветом воды. Та не просто голубая или синеватая, а интенсивно синяя.
Почти ультрамариновое, будто кто-то растворил там краску. Речь идет об озере Крейтер, и благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о нем подробнее.
Где-то 7700 лет назад вулкан Маунт-Мазама в примерно 3700 метров высотой пережил извержение такой силы, что вершина его просто обвалилась внутрь. Образовалась кальдера диаметром до 10 километров и глубиной 655 метров.
Далее эта гигантская впадина постепенно заполнялась дождевой водой и талым снегом. Это заполнение продолжалось примерно 250 лет. Вот так и возникло озеро, ныне известное как Крейтер, и нет ни одной реки, впадающей туда или оттуда вытекающей.
Уровень озера с того времени (ну, за последнее столетие точно) колеблется не более чем на 5 метров, что свидетельствует о почти идеальном балансе между осадками и испарением. Да и вода в Крейтере чрезвычайно прозрачная.
Средняя глубина видимости составляет 31 метр, как отмечает nps.gov, а отдельные измерения фиксировали и более 40 метров. В воде нет тяжелых частиц, потому что она не поступает из рек, которые несут ил. Вот поэтому и получаем глубокий синий цвет воды здесь.
Это, собственно, результат физики: все другие длины волн свет поглощает, а синие и зеленые отражает. Поэтому чем чище и глубже вода, тем насыщеннее синий цвет. А это самое глубокое озеро США – с максимумом в 594 метра и средней глубиной в 350 метров (третий показатель в мире).
Поверхность озера расположена на 1883 метрах над уровнем моря. На Крейтере есть даже остров – Визард Айленд, конус вулкана высотой 233 метра, выросший уже после образования кальдеры.
К огорчению туристов, с 2026 по 2028 годы единственная тропа к берегу озера будет закрыта на реконструкцию, как пишет marinadockage.com. Лодочные экскурсии также не будут проводить, поэтому увидеть озеро можно будет только сверху – со смотровых площадок по краю кальдеры. Но сам парк, Crater Lake National Park, работает круглый год.
Какие еще интересные туристические озера мира стоит посетить?
Танганьика в Африке – самое глубокое озеро континента, содержащее 18% всей пресной наземной воды планеты. Оно достигает глубины более 1470 метров, при этом туристам доступен снорклинг, дайвинг, рыбалка и треккинг в окружающих национальных парках.
Сарасота в США – одно из самых маленьких самых глубоких озер планеты. Несмотря на крошечные размеры, глубина в центре настолько безумная, что для безопасности туристов по периметру протянули толстый канат – за него заплывать запрещено, потому что вытащить человека из-под 79 метров воды сложно.
