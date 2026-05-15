Отдых на озере "Корса" в Брюховичах: будет ли он бесплатным в этом году

В 2026 году озеро "Корса" в Брюховичах будет работать в смешанном формате доступа. Часть территории останется бесплатной для посетителей, тогда как на другой будут действовать платные услуги. Такое решение является временным на период судебных процессов по аренде водоема.

В этом году жители и гости Львова смогут отдыхать на одной из частей озера "Корса" в Брюховичах бесплатно. Соответствующего компромисса достигли Львовский городской совет и арендатор водоема, пока продолжаются судебные процессы относительно законности аренды земли. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Озеро "Корса" в Брюховичах в этом сезоне останется частично бесплатным для отдыха: что об этом известно?

Согласно договоренности, одна часть водоема будет полностью доступной для всех желающих без всяких плат. На другой части арендатор будет предоставлять платные услуги в соответствии с действующим соглашением. При этом все расходы на содержание и обслуживание обеих зон (как платной, так и бесплатной) полностью берет на себя арендатор. По предварительным оценкам чиновников, это позволит городу сэкономить около 10 миллионов гривен в год.

Это временное, компромиссное решение, чтобы водоем был доступен для каждого желающего, одновременно сейчас город не будет тратить средства на содержание водоема и обслуживание самого пляжа,

– отметил управляющий делами исполкома Евгений Бойко.

Сейчас на озере продолжаются подготовительные работы и чистка воды. Стартовать сезон отдыха должен 15 июня.

Конфликт вокруг озера возник из-за решения бывшего поселкового совета Брюхович, которая в свое время передала 4,5 гектаров территории в аренду Альбине Савчук на 25 лет. Сейчас Львовский городской совет пытается вернуть контроль над объектом. Как сообщила директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич, сейчас параллельно продолжаются два судебных процесса:

по демонтажу незаконных сооружений, возведенных вокруг озера;

о прекращении повторной регистрации права аренды водных объектов.

Что будет с озером дальше?

В департаменте природных ресурсов и управлении экологии отмечают, что глобальная цель города – сделать все водоемы общины бесплатными и открытыми для людей. Параллельно в мэрии уже разрабатывают будущую концепцию развития территории вокруг озера "Корса". Там планируют обустроить современную инфраструктуру для отдыха с открытыми прогулочными зонами и пешеходными аллеями.

Напомним, что именно в мае 2025 года в Брюховичах удалось обеспечить бесплатный и свободный доступ к озеру "Корса". Тогда на территории водоема демонтировали ограждение, после чего она стала открытой для жителей Брюховичей и всей общины. Как сообщили во Львовском городском совете, это стало возможным после решения Верховного Суда, который окончательно вернул участок с тремя водоемами в коммунальную собственность. До этого территория около 10 лет находилась в незаконной аренде и была фактически закрытой для посетителей.

Неподалеку от Львова только в эти выходные можно посетить экскурсию к столетней водяной мельнице. Событие состоится 16 и 17 мая, а экскурсии будет проводить директор местного музея имени Евгения Коновальца Игорь Селецкий. Посетить мельницу можно будет с 10:00 до 18:00 на улице Мармаша в городе Зашкив.

История мельницы берет начало еще в начале 20 века. Во время Первой мировой войны сооружение разрушили, однако уже в 1920-х годах ее отстроили. Среди владельцев мельницы упоминаются Изидор Зайдман и Францишек Орлович, который в 1929 – 1931 годах получил официальное разрешение на его эксплуатацию.