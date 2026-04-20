3 часа в очереди к фото: видео, как туристы заполонили озеро Комо

На озере Комо в Италии сейчас настоящий ажиотаж – туристов так много, что к популярным локациям образовались длинные очереди. Люди так хотят получить заветное фото, что готовы часами стоять в очереди.

В соцсетях завирусились видео, на которых можно увидеть длинные очереди из туристов на озеро Комо. Одним из них поделилась украинка под ником @torri918.

Читайте также Его называют мини-Римом: какой древний город в Италии набирает популярность

Что сейчас происходит на озере Комо?

На кадрах можно увидеть длинную очередь из людей, которая стоит под солнцем, чтобы попасть к одной из самых популярных инстаграмных локаций для фото – ворот, которые открываются на озеро, на живописной вилле Cipressi в городе Варенна. Туристы вежливо стоят, пока другие фотографируются, и ждут своего звездного часа.

Шел третий час, но мы не сдались,

– подписала видео украинка.

Видео собрало почти тысячу комментариев и более полумиллиона просмотров. Многие писали негативные комментарии. Мол, для чего столько ждать ради фото, если можно в это время гулять и наслаждаться красотой вокруг. Однако было и много тех, кто заверил, что ожидания стоят результата.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о 4 самых красивых виллах у озера Комо и важных нюансах, которые надо знать перед тем, как их посетить. Эти виллы настолько красивые, что от вида у туристов перехватывает дыхание.

Почему на озере Комо сейчас так много туристов?

В середине апреля вокруг озеро Комо начинают цвести глицинии, поэтому это самое сказочное время для посещения этого места. Сезон цветения длится ориентировочно до начала мая, а потому туристы со всего мира спешат, чтобы успеть посетить Комо в этот период. Именно с этим и связан ажиотаж на видео.

Однако, как пишет Lake Como Travel, в июле – августе туристов может быть еще больше. Этого периода лучше избегать, потому что кроме толп, туристов будет ждать еще и сильная жара. Летом температура воздуха прогревается до +25...+30 градусов, а цены становятся в разы дороже из-за спроса.

Какие еще интересные места увидеть в Европе?