Где в Европе самые чистые озера для купания: рейтинг стран с образцовой водой

В Европе есть несколько горных и лесных озер, которые поражают своей кристальной чистотой и безопасностью. В большинстве из них разрешено купаться, поэтому они идеально подходят для того, чтобы освежиться в жаркие дни.

Этим летом внимание путешественников приковано не только к морскому побережью, но и к живописным пресноводным водоемам, пишет Euronews.

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Европейские эксперты тщательно оценили несколько стран по доле озер, вода в которых официально признана отличной и абсолютно безопасной для купания. В расчет принимались исключительно те локации, которые регулярно проходят строгую проверку в соответствии с Директивой ЕС о качестве воды для купания.

Какие страны стали лидерами рейтинга самых чистых водоемов?

Абсолютным лидером списка стала Австрия, где 96,5% внутренних вод для купания получили наивысшую оценку. Секрет такого успеха кроется в горном рельефе Альп, покрывающих две трети территории страны и образующих идеальные природные резервуары.

Настоящей жемчужиной является озеро Аттерзее, которое славится своей фантастической прозрачностью – летом видимость под водой здесь достигает от 7 до 9 метров. А знаменитый Гальштатт предлагает путешественникам специальные места для купания, обустроенные прямо на искусственном острове.

Серебро завоевала Финляндия с показателем 94,7%. Хотя ее романтично называют страной тысячи озер, на самом деле их там более 187 тысяч. На юге страны путешественников ждет озеро Туусула, которое летом прогревается до 18–22 °C.

Не менее впечатляющим является Саймаа – самое большое озеро Финляндии и четвертое по размеру во всей Европе, которое поражает своим сложным лабиринтом из почти 14 тысяч островов.

Почетное третье место заняла Германия с результатом 91,5%. Местная культура отдыха немыслима без общественных купальных комплексов, известных как Strandbäder.

Они оборудованы удобными раздевалками, зелеными газонами для загара и уютными ресторанами. Любителям тепла стоит отправиться на озеро Грисси, которое считается самым теплым в стране.

А для ценителей масштабов идеальным выбором станет Боденское озеро – крупнейший водоем Германии, чьи живописные берега простираются вплоть до Швейцарии и Австрии.

Чем удивляют озера Южной и Западной Европы?

Италия продемонстрировала высокий результат – 87,7%. Благодаря мягкому средиземноморскому климату местные водоемы значительно теплее, чем их северные аналоги.

Например, озеро Кальтерн, расположенное в Южном Тироле, способно прогреваться до комфортных 28 °C. Среди самых известных туристических направлений традиционно остаются роскошные озера Комо, Гарда и Маджоре.

В Швейцарии отличным признано 84,4% водоемов. Города Цюрих и Женева давно стали центрами популярной культуры купания на природе. А самым теплым в стране летом становится озеро Лугано, где в августе температура воды достигает 26°C.

Швеция же получила 82,1%. Здесь действует уникальное историческое право Allemansrätten (право свободного доступа к природе). Благодаря этой культурной традиции путешественники могут свободно купаться практически в любом озере страны, включая самые отдаленные и загадочные лесные водоемы.

Во Франции статус "отлично" получили 71 % водоемов. Самым теплым озером страны признано Эгбелетт в регионе Савойя, где вода прогревается до 28 °C. Туристы также обожают озеро Анси за его невероятную бирюзовую воду и Бурже – самое большое природное озеро Франции.

Замыкают этот европейский рейтинг Нидерланды с показателем 70,4%, Венгрия (64%) и Польша (56,7%). Однако именно в Венгрии находится уникальная природная локация, которую исследователи отметили отдельно. Это озеро Хевиз – крупнейшее в мире термальное озеро, пригодные для купания. Температура воды здесь никогда не опускается ниже 22 °C зимой, а летом достигает расслабляющих 36 °C.

Где разрешено купаться в Украине и какие правила действуют в Карпатах?

Планируя летний отдых в Украине, многие путешественники выбирают именно горные регионы. Однако стоит помнить, что далеко не все карпатские водоемы открыты для купания из-за своего заповедного статуса или опасных природных условий.

Для безопасного и комфортного отдыха в украинских Карпатах доступны несколько специально обустроенных мест:

Озеро Молодости (Буковель) – первый горный водоем в мире, получивший престижную экологическую награду "Голубой флаг" за чистоту воды и безопасность.

Озеро Дыйда (Закарпатье) – огромный искусственный водоем с чистыми песчаными пляжами, который местные жители часто называют Закарпатским морем.

Шаянское озеро известно комплексом "Силоамская купальня", где можно совместить пляжный отдых с оздоровлением минеральными водами.

Соленые озера в Солотвино, в частности озеро Кунигунда, являющееся аналогом Мертвого моря благодаря высокой концентрации соли, которая буквально удерживает тело на воде.

В то же время купание в легендарных природных жемчужинах, таких как Синевир или Несамовитое, остается под строгим запретом. Нарушение этих правил грозит не только крупными штрафами из-за заповедного статуса территорий, но и серьезной опасностью для жизни из-за ледяной воды и непредсказуемой глубины горных водоемов.