Цього літа увага мандрівників прикута не лише до морського узбережжя, а й до мальовничих прісних водойм, пише Euronews.

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Європейські експерти ретельно оцінили кілька країн за часткою озер, вода в яких офіційно визнана відмінною та абсолютно безпечною для плавання. До уваги бралися виключно ті локації, які регулярно проходять сувору перевірку згідно з Директивою ЄС про якість купальної води.

Які країни стали лідерами рейтингу найчистіших водойм?

Абсолютним лідером списку стала Австрія, де 96,5% внутрішніх вод для купання отримали найвищу оцінку. Секрет такого успіху криється у гірському рельєфі Альп, що вкривають дві третини території держави, утворюючи бездоганні природні резервуари.

Справжньою перлиною є озеро Аттерзе, яке славиться своєю фантастичною прозорістю – влітку видимість під водою тут сягає від 7 до 9 метрів. А знаменитий Гальштатт пропонує мандрівникам спеціальні місця для купання, облаштовані прямо на штучному острові.

Срібло здобула Фінляндія з показником 94,7%. Хоча її романтично називають країною тисячі озер, насправді їх там понад 187 тисяч. На півдні країни мандрівників чекає озеро Туусула, яке влітку прогрівається до 18 – 22°C.

Не менш вражаючим є Саймаа – найбільше озеро Фінляндії та четверте за розміром у всій Європі, що захоплює своїм складним лабіринтом із майже 14 тисяч островів.

Почесне третє місце посіла Німеччина з результатом 91,5%. Місцева культура відпочинку немислима без громадських купальних комплексів, відомих як Strandbäder.

Вони обладнані зручними роздягальнями, зеленими газонами для засмаги та затишними ресторанами. Шукачам тепла варто вирушити на озеро Гріссі, яке вважається найтеплішим у країні.

А для поціновувачів масштабів ідеальним вибором стане Боденське озеро – найбільша водойма Німеччини, чиї мальовничі береги простягаються аж до Швейцарії та Австрії.

Чим дивують озера Південної та Західної Європи?

Італія продемонструвала високий результат у 87,7%. Завдяки м'якому середземноморському клімату, місцеві водойми значно тепліші за північні аналоги.

Наприклад, озеро Кальтерн, розташоване у Південному Тіролі, здатне прогріватися до комфортних 28°C. Серед найвідоміших туристичних напрямків традиційно залишаються розкішні озера Комо, Гарда та Маджоре.

У Швейцарії відмінною визнано 84,4% водойм. Міста Цюріх і Женева давно стали центрами популярної культури дикого плавання. А найтеплішим у країні влітку стає озеро Лугано, де у серпні температура води сягає 26°C.

Швеція ж отримала 82,1%. Тут діє унікальне історичне право Allemansrätten (право вільного доступу до природи). Завдяки цій культурній традиції мандрівники можуть вільно купатися майже в будь-кому озері країни, включно з найвіддаленішими та найзагадковішими лісовими водоймами.

У Франції статус відмінних отримали 71% вод. Найтеплішим озером країни визнано Егбелетт у регіоні Савойя, де вода прогрівається до 28°C. Туристи також обожнюють озеро Ансі за його неймовірну бірюзову воду та Бурже – найбільше природне озеро Франції.

Замикають цей європейський рейтинг Нідерланди з показником 70,4%, Угорщина (64%) та Польща (56,7%). Проте саме в Угорщині знаходиться унікальна природна локація, яку дослідники відзначили окремо. Це озеро Хевіз – найбільше у світі придатне для купання термальне озеро. Температура води тут ніколи не опускається нижче 22°C взимку, а влітку сягає розслаблюючих 36°C.

Де дозволено купатися в Україні та які правила діють у Карпатах?

Плануючи літній відпочинок в Україні, чимало мандрівників обирають саме гірські регіони. Проте варто пам'ятати, що далеко не всі карпатські водойми відкриті для купання через свій заповідний статус або небезпечні природні умови.

Для безпечного та комфортного відпочинку в українських Карпатах доступні кілька спеціально облаштованих локацій:

Озеро Молодості (Буковель) перша гірська водойма у світі, яка отримала престижну екологічну відзнаку Блакитний прапор за чистоту води та безпеку.

Озеро Дийда (Закарпаття) величезна штучна водойма з чистими піщаними пляжами, яку місцеві жителі часто називають Закарпатським морем.

Шаянське озеро відоме комплексом Силоамська купальня, де можна поєднати пляжний релакс із оздоровленням мінеральними водами.

Солоні озера у Солотвино зокрема озеро Кунігунда, що є аналогом Мертвого моря завдяки високій концентрації солі, яка буквально утримує тіло на воді.

Водночас купання у легендарних природних перлинах, таких як Синевир чи Несамовите, залишається під суворою забороною. Порушення цих правил загрожує не лише великими штрафами через заповідний статус територій, а й серйозною небезпекою для життя через крижану воду та непередбачувану глибину гірських водойм.