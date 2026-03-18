Куда поехать в отпуск украинцам: идеи для спокойного отдыха весной

Весна – отличная пора для исследования европейских мест. К началу лета страны находятся в своей лучшей форме – без толп туристов, но уже с приятной температурой и атмосферой.

Это идеальное время для неспешных прогулок, знакомства с городом и отдыха без лишней суеты, когда можно по-настоящему насладиться каждым местом, пишет In Journal.

В подборке для весеннего путешествия представлены 5 стран, каждая из которых способна поразить и оставить незабываемые воспоминания.

Амстердам (Нидерланды)

Весна в Амстердаме по-особенному красива, когда город утопает в цветах. Город лежит на берегах реки Амстел, поэтому известен не только уникальной архитектурой, но и более 1200 мостами. Здесь можно гулять хоть целый день и постоянно находить для себя что-то интересное.

В Амстердаме стоит обязательно посетить музей Ван Гога, а также посетить плавучий цветочный рынок Блуменмаркт. Чтобы лучше почувствовать город – берите велосипед или неспешно рассматривайте красоту вокруг круизом по каналам.

Флоренция (Италия)

В весеннюю пору Флоренция невероятно красива. Туристам советуют прогуляться садами Боболи или Садами Роз, из которых открывается один из самых красивых видов на город.

Незабываемые впечатления можно получить поднимаясь на площадь Микеланджело во время заката. Вид на крыши Флоренции запомнится надолго.

Валенсия (Испания)

В этом городе можно создать идеальный баланс между энергичными прогулками и отдыхом. Валенсия не такая суетливая, как другие испанские мегаполисы, но богата на исторические и современные архитектурные памятники.

Валенсия особенно славится едой и морем. Это родина паэльи, которую здесь стоит попробовать в аутентичном виде. А вот широкие песчаные пляжи, такие как Плайя-де-ла-Мальварроса, идеально подходят для завершения дня закатом солнца.

Мальта

Маленький остров в сердце Средиземноморья уже давно влюбил в себя тысячи туристов. Столица Валетта поражает узкими улочками, каменными фасадами, красочными балконами и памятниками – собором Святого Иоанна и Верхними садами Барракка. Поклонники "Игры престолов" узнают на Мальте одно из мест, где снимали сериал.

Вечером жители и туристы Мальты наведываются в бары и клубы, которые работают до утра и предлагают совсем другой ритм острова.

Крит (Греция)

Кто хочет солнца и моря уже в апреле, лучшим выбором станет остров Крит в Греции. Этот остров является крупнейшим, поэтому сочетает в себе все, что делает эту страну такой особенной – здесь и бирюзовое море, и живописные заливы, и красивая природа.

Туристы могут прогуляться по старым улочкам Илакриона, обойти узкие каменные улочки Ханьи или поехать за розовым пляжем на Балос или Элафониси.

Крит считается гастрономическим раем, поэтому здесь стоит попробовать местную баранину, гирос, мусаку из баклажанов, рыбу, морепродукты и местное вино.

Еще одной замечательной страной для весеннего путешествия может стать Португалия, пишет Express. Лиссабон является одним из лучших мест для посещения весной. Старый город буквально утопает в цветах, а ласковое солнце поможет совершать прогулки с утра до вечера. Также для апрельского отдыха подходит Сицилия, поскольку остров еще не кишит большими толпами людей.

