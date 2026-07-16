24 Канал подготовил подборку из трех необычных отелей, которые предлагают туристам не просто отдых, а совершенно новый опыт: от ночлега среди верхушек деревьев до проживания под водой

Treehotel, Швеция: отдых в домиках на деревьях посреди соснового леса

Если обычные гостиничные номера кажутся слишком обыденными, стоит обратить внимание на Treehotel, расположенный в поселке Харадс на севере Швеции. Отель спрятался среди высокого соснового леса, откуда открываются живописные виды на окружающую природу.

Как выглядит один из номеров отеля / инстаграм jeremyaustiin

Его основная концепция заключается в том, чтобы совместить современный комфорт с полным погружением в дикую природу, создав для гостей незабываемый опыт проживания буквально среди верхушек деревьев. Каждый номер представляет собой отдельный архитектурный проект, разработанный известными скандинавскими и международными архитекторами. Вместо традиционных зданий здесь предлагаются дизайнерские домики, подвешенные среди сосен, каждый из которых имеет собственную концепцию и внешний вид. Гости могут выбрать номер, который больше всего соответствует их предпочтениям. Среди вариантов:

Mirrorcube,

Bird's Nest,

UFO,

Dragonfly,

The Cabin,

Седьмая комната,

"Голубой конус",

Biosphere,

The Oasis.

Каждый из этих домиков имеет свой собственный дизайн, но все они сочетают современный интерьер с максимальным контактом с природой. Несмотря на необычный внешний вид, все номера оборудованы для комфортного проживания.

Как выглядит один из номеров отеля / инстаграм treehotel

Стоимость проживания зависит от выбранного домика и сезона. Цены на номера начинаются примерно от 6 – 7 тысяч шведских крон за ночь (около 620 – 650 евро), а проживание в самых популярных дизайнерских домиках стоит более 20 тысяч шведских крон за ночь (более 1800 евро). Цены могут меняться в зависимости от даты бронирования и категории номера.

Museum Hotel, Турция: отель-музей среди пещер Каппадокии

В городке Учхисар, расположенном в самом сердце Каппадокии, находится один из самых оригинальных отелей мира – Museum Hotel. Комплекс является единственным представителем престижной сети Relais & Châteaux в Каппадокии, что подчеркивает его высокий уровень сервиса. Главной особенностью является концепция "живого музея".

Как выглядит один из номеров / инстаграм museumhotel

С момента открытия в 2003 году здесь собраны сотни подлинных исторических артефактов хеттского, римского, сельджукского и османского периодов. Все экспонаты официально зарегистрированы музеем города Невшехир и размещены не только в отдельной экспозиции, но и в номерах, ресторане, общественных зонах и даже в пещерных туннелях. Благодаря этому гости не просто отдыхают в отеле, а фактически проживают среди исторических памятников.

Не менее впечатляет и сам отель. Его создали, использовав традиционные каменные здания и старинные пещеры, характерные для Каппадокии. С большинства террас открываются панорамные виды на знаменитые долины региона, где каждое утро в небо поднимаются десятки воздушных шаров. В Museum Hotel оборудовано 34 номера и люкса, и каждый из них имеет собственное название, историю и индивидуальный дизайн. Гостям предлагаются:

номера Deluxe,

люксы "Делюкс",

люксы Superior,

люксы "Prime",

люксы "Imperial",

Imperial Pool Suites.

Интерьеры оформлены с использованием антикварной мебели и предметов искусства, а сами номера сочетают в себе пещерную и традиционную каменную архитектуру. В зависимости от категории гости могут получить просторную террасу, камин, панорамный вид на Каппадокию или даже собственный бассейн.

Ресторан Lil'a / инстаграм museumhotel

Отдельной изюминкой отеля является ресторан Lil'a, который предлагает авторское видение традиционной турецкой кухни. Здесь классические местные блюда сочетаются с современной подачей и высоким уровнем обслуживания, характерным для отелей сети Relais & Châteaux. Стоимость проживания зависит от выбранной категории номера и сезона.

Самые доступные номера категории Deluxe обычно стоят от 500 до 700 евро за ночь, тогда как проживание в Imperial Suites или Imperial Pool Suites с частным бассейном может превышать 2 тысячи евро за ночь. Цена варьируется в зависимости от дат бронирования и конкретного номера.

Conrad Maldives Rangali Island, Мальдивы: курорт с подводной резиденцией

На атолле Южный Ари, одном из самых живописных уголков Мальдивских островов, расположен роскошный курорт Conrad Maldives Rangali Island. Он занимает сразу два природных острова, окруженных бирюзовой лагуной, белоснежными пляжами и коралловыми рифами.

Главной особенностью является The Muraka – двухуровневая подводная резиденция. Это настоящее инженерное чудо, где главная спальня расположена примерно в пяти метрах под поверхностью океана. Благодаря панорамным акриловым стенам и потолку гости могут наблюдать за морскими обитателями прямо со своей кровати.

Как выглядит территория отеля / инстаграм condrad_maldives

Еще одной знаковой локацией является Ithaa Undersea Restaurant – подводный ресторан. Он также находится на глубине около пяти метров и предлагает ужин с панорамным видом на коралловый риф и тропических рыб. Кроме того, на курорте есть два спа-комплекса над лагуной, экоцентр PADI, где занимаются восстановлением коралловых рифов, а также организуют морские экспедиции, во время которых можно увидеть китовых акул и скатов манта, обитающих в водах атолла в течение всего года.

Как выглядят виллы отеля / инстаграм condrad_maldives

Для проживания гостям предлагается широкий выбор пляжных и водных вилл, расположенных непосредственно над океаном или на побережье двух островов. Они также располагают просторными террасами, прямым выходом к лагуне или пляжу и панорамными видами на Индийский океан. Стоимость проживания зависит от категории виллы и сезона. Цены на стандартные пляжные или водные виллы обычно начинаются примерно от 800 – 1200 долларов за ночь. Проживание в The Muraka стоит примерно 14 тысяч долларов за ночь, но все зависит от даты.

Отдых в таких отелях пользуется большим спросом, поэтому спонтанно забронировать номер удается далеко не всегда. Самые популярные варианты проживания, в частности подводные резиденции или дизайнерские домики, нередко бронируют за много месяцев до желаемой даты.