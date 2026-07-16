24 Канал підготував добірку трьох незвичайних готелів, які пропонують туристам не просто відпочинок, а зовсім новий досвід: від ночівлі серед верхівок дерев до проживання під водою

Treehotel, Швеція: відпочинок у будиночках на деревах посеред соснового лісу

Якщо звичайні готельні номери здаються надто буденними, варто звернути увагу на Treehotel, що розташований у селищі Харадс на півночі Швеції. Готель сховався серед високого соснового лісу, звідки відкриваються мальовничі краєвиди на навколишню природу.

Як виглядає один з номерів готелю / інстаграм jeremyaustiin

Його головна концепція полягає у тому, щоб поєднати сучасний комфорт із повним зануренням у дику природу, створивши для гостей незабутній досвід проживання буквально серед верхівок дерев. Кожен номер є окремим архітектурним проєктом, розробленим відомими скандинавськими та міжнародними архітекторами. Замість традиційних корпусів тут пропонують дизайнерські будиночки, підвішені серед сосен, кожен із яких має власну концепцію та зовнішній вигляд. Гості можуть обрати номер, який найбільше відповідає їхнім вподобанням. Серед варіантів:

Mirrorcube,

Bird's Nest,

UFO,

Dragonfly,

The Cabin,

The 7th Room,

Blue Cone,

Biosphere,

The Oasis.

Кожен із цих будиночків має власний дизайн, але всі вони поєднують сучасний інтер'єр із максимальним контактом із природою. Попри незвичний зовнішній вигляд, усі номери обладнані для комфортного проживання.

Як виглядає один з номерів готелю / інстаграм treehotel

Вартість проживання залежить від обраного будиночка та сезону. Ціни на номери стартують приблизно від 6 – 7 тисяч шведських крон за ніч (близько 620 – 650 євро), а проживання в найпопулярніших дизайнерських будиночках коштує понад 20 тисяч шведських крон за ніч (понад 1800 євро). Ціни можуть змінюватися і залежно від дати бронювання та категорії номера.

Museum Hotel, Туреччина: готель-музей серед печер Каппадокії

У містечку Учхісар, що в самому серці Каппадокії, розташований один із найоригінальніших готелів світу Museum Hotel. Комплекс є єдиним представником престижної мережі Relais & Châteaux у Каппадокії, що підкреслює його високий рівень сервісу. Головною особливістю є концепція "живого музею".

Як виглядає один з номерів / інстаграм museumhotel

Від моменту відкриття у 2003 році тут зібрали сотні справжніх історичних артефактів хетського, римського, сельджуцького та османського періодів. Усі експонати офіційно зареєстровані музеєм міста Невшехір і розміщені не лише в окремій експозиції, а й у номерах, ресторані, громадських просторах та навіть печерних тунелях. Завдяки цьому гості не просто відпочивають у готелі, а фактично проживають серед історичних пам'яток.

Не менш вражає і сам готель. Його створили, використавши традиційні кам'яні будівлі та старовинні печери, характерні для Каппадокії. З більшості терас відкриваються панорамні краєвиди на знамениті долини регіону, де щоранку в небо підіймаються десятки повітряних куль. У Museum Hotel облаштовано 34 номери та люкси, і кожен із них має власну назву, історію та індивідуальний дизайн. Гостям пропонують:

Deluxe Rooms,

Deluxe Suites,

Superior Suites,

Prime Suites,

Imperial Suites,

Imperial Pool Suites.

Інтер'єри оформлені з використанням антикварних меблів і предметів мистецтва, а самі номери поєднують печерну та традиційну кам'яну архітектуру. Залежно від категорії гості можуть отримати простору терасу, камін, панорамний вид на Каппадокію або навіть власний басейн.

Ресторан Lil'a / інстаграм museumhotel

Окремою родзинкою готелю є ресторан Lil'a, який пропонує авторське бачення традиційної турецької кухні. Тут класичні місцеві страви поєднують із сучасною подачею та високим рівнем обслуговування, характерним для готелів мережі Relais & Châteaux. Вартість проживання залежить від обраної категорії номера та сезону.

Найдоступніші номери категорії Deluxe зазвичай коштують від 500 – 700 євро за ніч, тоді як проживання в Imperial Suites або Imperial Pool Suites із приватним басейном може перевищувати 2 тисячі євро за ніч. Ціна змінюється залежно від дат бронювання та конкретного номера.

Conrad Maldives Rangali Island, Мальдіви: курорт із підводною резиденцією

На атолі Південний Арі, одному з наймальовничіших куточків Мальдівських островів, розташувався розкішний курорт Conrad Maldives Rangali Island. Він займає одразу два природні острови, оточені бірюзовою лагуною, білосніжними пляжами та кораловими рифами.

Головною особливістю є The Muraka – дворівнева підводна резиденція. Це справжнє інженерне диво, де головна спальня розташована приблизно за п'ять метрів під поверхнею океану. Завдяки панорамним акриловим стінам і стелі гості можуть спостерігати за морськими мешканцями просто зі свого ліжка.

Як виглядає територія готелю / інстаграм condrad_maldives

Ще однією знаковою локацією є Ithaa Undersea Restaurant – підводний ресторан. Він також знаходиться приблизно на п'ятиметровій глибині та пропонує вечерю з панорамним видом на кораловий риф і тропічних риб. Крім цього, курорт має два спа-комплекси над лагуною, екоцентр PADI, де займаються відновленням коралових рифів, а також організовує морські експедиції, під час яких можна побачити китових акул і скатів манта, що мешкають у водах атолу протягом усього року.

Як виглядають вілли готелю / інстаграм condrad_maldives

Для проживання гостям пропонують широкий вибір пляжних і водних вілл, розташованих безпосередньо над океаном або на узбережжі двох островів. Вони також мають просторі тераси, прямий вихід до лагуни або пляжу та панорамні краєвиди на Індійський океан. Вартість проживання залежить від категорії вілли та сезону. Ціни на стандартні пляжні або водні вілли зазвичай стартують приблизно від 800 – 1200 доларів за ніч. Проживання у The Muraka становить приблизно 14 тисяч доларів за ніч, але усе залежить від дати.

Відпочинок у таких готелях користується великим попитом, тому спонтанно забронювати номер вдається далеко не завжди. Найпопулярніші варіанти проживання, зокрема підводні резиденції чи дизайнерські будиночки, нерідко бронюють за багато місяців до бажаної дати.