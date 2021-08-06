Все расслабились: эксперты указали на истинные причины закрытия отелей в Египте

На курортах в Египте проводят секретные инспекции известных курортов с конца июня. А именно в отелях Шарм-эль-Шейха, Хургады и Каира. На некоторые из них наложили штрафы за несоблюдение санитарных норм, другие не принимают гостей. Турагенты сообщают, что такие проверки начали осуществлять после того, как возобновили рейсы из России.

Распространение штамма Дельта: как работают отели в Египте

Менеджер турагентства Kompas Татьяна Пелюх рассказала, что Правительство Египта начало проводить открытые и тайные проверки на соблюдение карантинных мер из-за распространения нового штамма Дельта.

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С конца июня закрылись курорты не только в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Это были отели и учреждения непосредственно в Каире. Известно, что они закрылись из-за проверки. Но обнаружили нарушения не в обслуживании и нарушении карантинных норм, а поломке водоснабжения,

– рассказала експертка.

Пелюх отметила, что говорится, в частности, об отеле Rehana Royal Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе.

По словам Татьяны Пелюх, многие отели уже прошли эти проверки. В них были обнаружены минимальные несоблюдения санитарных норм, преимущественно из стороны туристов. После проверок, говорит експертка, в ресторанах и кафе начали возвращать соблюдение масочного режима.

Это никак не повлияет на туристов. Просто вернется обязательное ношение масок в заведениях питания. Все расслабились и начали пренебрегать правилами,

– добавила Пелюх.

Председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины Игорь Голубаха отмечает, что эти проверки усилились в связи с быстрым восстановлением чартерных рейсов из России на курорты Египта.

Безусловно, это связано с тем, что Египет защищает своих граждан и туристов, приезжающих от возможности заразиться и ухудшить состояние своего здоровья. То, что санитарные нормы всегда были на египетских курортах – мы это видели,

– отметил Игорь Голубаха.

И добавил: "В том числе украинские турагенты присутствовали с министром культуры и туризма Египта, который прибывал в Украину и рассказывал, какие санитарные нормы и действия вводятся для того, чтобы уменьшить риски от коронавируса".

Он отмечает, что статистики, сколько гостиниц сейчас закрыто – нет. В случае, если увеличится количество больных COVID-19, то безусловно они будут закрываться.

Египет, как и Турция, отмечал, что будут проводить определенные меры для повышения безопасности туристов, которые будут приезжать в Египет. Планово или нет, но работники гостиниц будут делать вакцинацию,

– добавил Голубаха.

В июле 2021 года правительство Египта установило 50% лимит загрузки гостиниц, ресторанов и культурных ценностей, чтобы противостоять распространению COVID-19, но впоследствии этот лимит повысили до 70%.

Что проверяют?

Инспекционные группы проверяют, выполняются ли регулярные протоколы санитарии и дезинфекции в соответствии с международными стандартами с использованием материалов, утвержденных Министерством здравоохранения.