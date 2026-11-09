Здесь останавливался Оноре де Бальзак: где в Украине находится старейший отель и сколько стоит ночь в нем

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Речь идет об отеле "Жорж" в центре Львова, где принимают гостей еще с 18 века. Подробнее о нем расскажет 24 Канал.

Что известно о старейшей действующей гостинице Украины?

История отеля "Жорж" берет свое начало в 1793 году. Именно тогда на месте современного здания открыли постоялый двор с рестораном, который впоследствии превратился в полноценный отель. Сначала заведение называлось "Под тремя крюками", а позже на его месте построили трехэтажный отель De Russie. В 1816 году его владельцем стал баварский предприниматель Георг Гофман. Он расширил заведение, обустроил сад с павильонами и сделал его популярным местом остановки для путешественников, направлявшихся через Львов в Западную Европу. Впоследствии отель стали называть в честь владельца – "Жоржем".

Современное здание появилось значительно позже. В 1899 году старое здание решили перестроить, а к работе пригласили известных венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. Непосредственно строительством занимались львовские архитекторы Иван Левинский и Юлиан Цибульский.

Новую гостиницу торжественно открыли 8 января 1901 года. В ней было 93 номера, в том числе 32 роскошных апартамента. Для того времени это было чрезвычайно престижное заведение с центральным отоплением, электрическим лифтом, телефонами и горячей и холодной водой в номерах.

Современное здание отеля "Жорж" / Фото Robert Adamowicz

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Оноре де Бальзак и другие известные гости отеля

За более чем два века существования "Жорж" принимал немало знаменитостей. Одним из самых известных его гостей был французский писатель Оноре де Бальзак. Он останавливался здесь по пути к своей возлюбленной Эвелине Ганской, которая жила в поместье в Верховне на Житомирщине. По историческим свидетельствам, писатель бывал в отеле дважды.

Среди других известных гостей – композитор Ференц Лист, писатель Жан-Поль Сартр, австрийский император Франц Иосиф I и шах Ирана Музаффар эд-Дин. Также здесь останавливался польский маршал Юзеф Пилсудский.

Отель был не только местом для ночлега, но и важным центром светской жизни Львова. В его ресторане устраивали балы, торжественные ужины и встречи городской интеллигенции. Здесь собирались писатели, художники, предприниматели и представители политической элиты.

Отель "Жорж" во Львове / Фото George Hotel

Сколько стоит номер в отеле "Жорж"?

Отель расположен на площади Мицкевича, 1, в самом сердце Львова. Его здание является одной из архитектурных достопримечательностей центральной части города. Здание построено в стиле неоренессанса, а его фасад украшают скульптуры, символизирующие четыре части света: Европу, Азию, Африку и Америку. Особого внимания заслуживает главный вход с барельефом святого Георгия, сражающегося с драконом

Сегодня "Жорж" продолжает принимать туристов. В нем оборудовано 56 номеров различных категорий – от стандартных одноместных и двухместных до тематических полулюксов и просторных люксов. Интерьеры сочетают классические элементы декора с современными удобствами.

Стандартный двухместный номер в отеле "Жорж" стоит от 3500 гривен, а двухместный "люкс" – 5200 гривен.

Номер категории "стандарт" в отеле "Жорж" / Фото Booking

Отдельная изюминка – тематический номер, посвященный Оноре де Бальзаку. Его оформили в ретростиле, чтобы воссоздать атмосферу времен известного писателя.