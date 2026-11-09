Тут зупинявся Оноре де Бальзак: де в Україні є найстаріший готель і скільки у ньому коштує ніч

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Мовиться про готель "Жорж" у центрі Львова, де гостей приймають ще з 18 століття. Детальніше про нього розповість 24 Канал.

Що відомо про найстаріший діючий готель України?

Історія готелю "Жорж" бере початок у 1793 році. Саме тоді на місці сучасної будівлі відкрили заїжджий двір із рестораном, який згодом перетворився на повноцінний готель. Спочатку заклад мав назву "Під трьома гаками", а пізніше на його місці побудували триповерховий готель De Russie. У 1816 році його власником став баварський підприємець Георг Гофман. Він розбудовував заклад, облаштував сад із павільйонами та зробив його популярним місцем зупинки для мандрівників, які прямували через Львів до Західної Європи. Згодом готель почали називати на честь власника – "Жоржем".

Сучасна будівля з'явилася значно пізніше. У 1899 році стару споруду вирішили перебудувати, а до роботи запросили відомих віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. Безпосередньо будівництвом займалися львівські архітектори Іван Левинський та Юліан Цибульський.

Новий готель урочисто відкрили 8 січня 1901 року. Він мав 93 номери, зокрема 32 розкішні апартаменти. Для того часу це був надзвичайно престижний заклад із центральним опаленням, електричним ліфтом, телефонами та гарячою і холодною водою в номерах.

Сучасна будівля готелю "Жорж" / Фото Robert Adamowicz

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Оноре де Бальзак та інші відомі гості готелю

За понад два століття існування "Жорж" приймав чимало знаменитостей. Одним із найвідоміших його гостей був французький письменник Оноре де Бальзак. Він зупинявся тут дорогою до своєї коханої Евеліни Ганської, яка мешкала в маєтку у Верхівні на Житомирщині. За історичними свідченнями, письменник бував у готелі двічі.

Серед інших відомих гостей – композитор Ференц Ліст, письменник Жан-Поль Сартр, австрійський імператор Франц Йосиф I та шах Ірану Музаффар ед-Дін. Також тут зупинявся польський маршал Юзеф Пілсудський.

Готель був не лише місцем для ночівлі, а й важливим осередком світського життя Львова. У його ресторані організовували бали, урочисті вечері та зустрічі міської інтелігенції. Тут збиралися письменники, митці, підприємці та представники політичної еліти.

Готель "Жорж" у Львові / Фото George Hotel

Скільки коштує номер у готелі "Жорж"?

Готель розташований на площі Міцкевича, 1, у самому серці Львова. Його будівля є однією з архітектурних окрас центральної частини міста. Споруда виконана у стилі неоренесансу, а її фасад прикрашають скульптури, що символізують чотири частини світу: Європу, Азію, Африку та Америку. Особливої уваги заслуговує головний вхід із барельєфом святого Георгія, який бореться з драконом

Сьогодні «Жорж» продовжує приймати туристів. У ньому облаштовано 56 номерів різних категорій – від стандартних одномісних і двомісних до тематичних напівлюксів та просторих люксів. Інтер'єри поєднують класичні елементи декору із сучасними зручностями.

Стандартний двомісний номер у готелі "Жорж" коштує від 3500 гривень, а двомісний "люкс" – 5200 гривень.

Номер категорії "стандарт" у готелі "Жорж" / Фото Booking

Окрема цікавинка – тематичний номер, присвячений Оноре де Бальзаку. Його оформили в ретростилі, щоб відтворити атмосферу часів відомого письменника.