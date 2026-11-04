Выше, чем Эйфелева башня: где туристы целых 2 часа преодолевают скалы ради ночлега в отеле

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В Священной долине Перу, недалеко от города Ольянтайтамбо, расположен отель Skylodge Adventure Suites. Его номера – это прозрачные капсулы, прикрепленные к отвесной гранитной скале на высоте 365 метров над долиной. Для сравнения: это даже выше, чем Эйфелева башня в Париже, высота которой вместе с антенной составляет около 330 метров. Журналистка BBC Джина Трумен побывала там с мужем и поделилась впечатлениями от необычной ночевки.

Как туристы попадают в отель?

Обычной дороги к Skylodge нет. Чтобы добраться до номеров, гостям нужно пройти примерно двухчасовой маршрут via ferrata, то есть подняться по скале с помощью металлических лестниц, тросов и специальных ступеней.

Один из самых страшных участков – это 20-метровый переход по узкому металлическому тросу. Под ногами остается более 200 метров свободного пространства, поэтому туристам приходится постоянно пользоваться страховочным снаряжением.

Журналистка призналась, что во время перехода старалась не смотреть вниз. Даже после преодоления этого участка ее ждали новые подъемы по узким выступам скалы. Из-за разреженного воздуха на высоте более 3200 метров восхождение оказалось еще сложнее.

Виды из номера отеля / фото Airbnb

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Какие условия предлагают в прозрачных номерах?

После подъема гости могут отдохнуть в отдельной капсуле-ресторане. Там им подают ужин из 4 блюд: тыквенный суп, курицу, картофель из Анд и шоколадный брауни с маракуйей. Благодаря прозрачным стенам можно наблюдать за закатом над долиной. Чтобы добраться до спального номера, туристам приходится снова надевать страховочные системы и подниматься по скале.

Как выглядит комната / фото Airbnb

Как выглядит комната / фото Airbnb

Внутри капсулы есть 3 кровати и 6 окон с видом на Анды. Однако рассчитывать на привычный гостиничный комфорт не стоит: вместо обычного туалета оборудован экологичный санузел, отделенный занавеской. Душа в номере нет, а ночью температура быстро снижается, поэтому гостям выдают толстые одеяла. Особенно впечатляющими становятся ночные виды, ведь из окон буквально можно наблюдать за Млечным Путем.

Как выглядит туалет / фото Airbnb

Сколько стоит ночлег и как спуститься со скалы?

Утром после завтрака гостей ждет еще одно испытание – спуск на 6 зиплайнах длиной от 150 до 700 метров. Весь маршрут занимает менее часа. Ночевка в Skylodge стоит 1640 перуанских солей (примерно 480 долларов) с человека. В стоимость входят трансфер из Куско, услуги гида, подъем по скале и спуск на зиплайнах. Дорога от города до отеля занимает около 90 минут. Посетить комплекс можно также в рамках южной экскурсии с обедом. Лучшим временем для поездки считается сухой сезон, который обычно длится с апреля по октябрь.

Виды из номера отеля / фото Airbnb

Для тех, кто хочет увидеть горы, но не готов к сложному восхождению, можно выбрать альтернативу – Starlodge Adventure Suites. Он расположен ниже на склоне, а добраться до него можно пешком. В капсулах есть душ, обычный туалет и открытая гидромассажная ванна.