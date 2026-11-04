Вищий за Ейфелеву вежу: де туристи аж 2 години долають скелі заради ночівлі в готелі

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У Священній долині Перу, неподалік міста Ольянтайтамбо, розташований готель Skylodge Adventure Suites. Його номери – це прозорі капсули, прикріплені до прямовисної гранітної скелі на висоті 365 метрів над долиною. Для порівняння, це навіть вище за Ейфелеву вежу в Парижі, висота якої разом з антеною становить близько 330 метрів. Журналістка BBC Джина Трумен побувала там із чоловіком і поділилася враженнями від незвичайної ночівлі.

Як туристи потрапляють до готелю?

Звичайної дороги до Skylodge немає. Щоб дістатися номерів, гостям потрібно пройти приблизно двогодинний маршрут via ferrata, тобто піднятися скелею за допомогою металевих драбин, тросів і спеціальних щаблів. Один із найстрашніших відрізків – це 20-метровий перехід вузьким металевим тросом. Під ногами залишається понад 200 метрів вільного простору, тому туристам доводиться постійно користуватися страхувальним спорядженням.

Журналістка зізналася, що під час переходу намагалася не дивитися вниз. Навіть після подолання цього відрізка на неї чекали нові підйоми вузькими виступами скелі. Через розріджене повітря на висоті понад 3200 метрів сходження виявилося ще складнішим.

Краєвиди з кімнати готелю / фото Airbnb

Які умови пропонують у прозорих номерах?

Після підйому гості можуть відпочити в окремій капсулі-ресторані. Там їм подають вечерю з 4 страв: гарбузовий суп, курку, картоплю з Анд і шоколадний брауні з маракуєю. Завдяки прозорим стінам можна спостерігати за заходом сонця над долиною. Щоб дістатися спального номера, туристам доводиться знову одягати страхувальні системи та підійматися скелею.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як виглядає кімната / фото Airbnb

Як виглядає кімната / фото Airbnb

Всередині капсули є 3 ліжка та 6 вікон із краєвидами на Анди. Проте розраховувати на звичний готельний комфорт не варто: замість звичайного туалету облаштований екологічний санвузол, відокремлений завісою. Душу в номері немає, а вночі температура швидко знижується, тому гостям видають товсті ковдри. Особливо вражаючими стають нічні краєвиди, адже з вікон буквально можна спостерігати за Чумацьким Шляхом.

Як виглядає туалет / фото Airbnb

Скільки коштує ночівля та як спуститися зі скелі?

Вранці після сніданку на гостей чекає ще одне випробування – спуск на 6 зіплайнах завдовжки від 150 до 700 метрів. Увесь маршрут займає менш ніж годину. Ночівля в Skylodge коштує 1640 перуанських солей (приблизно 480 доларів) з людини. У ціну входять трансфер із Куско, послуги гіда, підйом скелею та спуск на зіплайнах. Дорога від міста до готелю займає близько 90 хвилин. Відвідати комплекс можна також у межах південної екскурсії з обідом. Найкращим часом для поїздки вважають сухий сезон, який зазвичай триває з квітня до жовтня.

Краєвиди з кімнати готелю / фото Airbnb

Для тих, хто хоче побачити гори, але не готовий до складного сходження, можна обрати альтернативу Starlodge Adventure Suites. Він розташований нижче на схилі, а дістатися до нього можна пішки. У капсулах є душ, звичайний туалет і відкрита гідромасажна ванна.