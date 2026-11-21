Зимний отдых во Вьетнаме обходится заметно дешевле, чем на Бали, из-за существенной разницы в туристическом спросе. Аренда качественного жилья с бассейном на крыше там стоит всего 10 долларов в сутки с человека.

Как рассказала путешественница в своем блоге в TikTok, на индонезийском острове наблюдается огромный наплыв туристов, что напрямую приводит к росту цен на все услуги. В то же время вьетнамское направление в настоящее время предлагает значительно более низкий порог расходов.

Разница в расходах на питание и транспорт

"Хотя на Бали тоже очень бюджетно, но во Вьетнаме это как-то неприлично", – отметила автор видео, которая лично побывала на обоих курортах в течение года.

По ее наблюдениям, во Вьетнаме путешественнику достаточно потратить всего несколько долларов в день. Этой суммы хватает, чтобы заказать обед в ресторане и воспользоваться услугами такси.

Блогерша сравнила расходы на поездки во Вьетнам и на Бали: смотрите видео

Доступность жилья и природные локации

Существенный разрыв ощущается и в стоимости аренды недвижимости для отдыха. Комфортабельные апартаменты с современным бассейном на крыше во Вьетнаме стоят всего 10 долларов в сутки с человека.

Стоит ли лететь? Однозначно так. И это стоит каждого доллара,

– подытожила путешественница.



Улочки Вьетнама / Unsplash

В то же время автор добавила, что живописные природные пейзажи остаются такими же бесплатными для посетителей как во Вьетнаме, так и на Бали.

Кстати, несмотря на толпы туристов, которые в последние годы заполонили Юго-Восточную Азию, здесь до сих пор есть места, где можно насладиться почти нетронутой природой. Одно из них – архипелаг Кон Дао, собственно, во Вьетнаме, большинство островов которого безлюдны.

Небольшой туристический поток объясняется тем, что значительная часть суши и прилегающих вод входит в национальный морской парк. Из-за этого строительство больших курортных комплексов на островах запрещено.