Як розповіла мандрівниця у своєму блозі в TikTok, на індонезійському острові спостерігається величезний наплив туристів, який безпосередньо провокує зростання цін на всі послуги. Натомість в'єтнамський напрямок наразі пропонує значно нижчий поріг витрат.

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Різниця у витратах на харчування та транспорт

"Хоча на Балі теж дуже бюджетно, але у В'єтнамі це якось неприлічно", – зазначила авторка відео, яка особисто побувала на обох курортах упродовж року.

За її спостереженнями, у В'єтнамі мандрівникові достатньо витратити лише кілька доларів на день. Цієї суми вистачає, щоб замовити обід у ресторані та скористатися послугами таксі.

Блогерка порівняла витрати на мандрівки до В'єтнаму та на Балі: дивіться відео

Доступність житла та природні локації

Суттєвий розрив відчувається й у вартості оренди нерухомості для відпочинку. Комфортні апартаменти із сучасним басейном на даху у В'єтнамі коштують лише 10 доларів за добу з однієї людини.

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Чи варто летіти? Однозначно так. І це коштує кожного долара– підсумувала мандрівниця.

Вулички В'єтнама / Unsplash

Водночас авторка додала, що мальовничі природні краєвиди залишаються однаково безкоштовними для відвідувачів як у В'єтнамі, так і на Балі.

До речі, попри туристичні натовпи, які останніми роками заполонили Південно-Східну Азію, тут досі є місця, де можна насолодитися майже незайманою природою. Одне з них – архіпелаг Кон Дао, власне, у В'єтнамі, більшість островів якого безлюдні.

Невеликий туристичний потік пояснюється тим, що значна частина суші та прилеглих вод входить до національного морського парку. Через це будівництво великих курортних комплексів на островах заборонене.