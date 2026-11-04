Такого больше нигде не увидишь: 5 необычных мест, которые стоит посетить опытным туристам

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Даже опытных путешественников, побывавших уже в десятках стран, можно удивить необычными местами. Некоторые из них настолько уникальны, что кажутся декорациями к фантастическому фильму. Издание Travel Off Path рассказало о 5 небанальных местах, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Какие необычные места стоит посетить опытным туристам?

Чачапояс, Перу

Обычно туристы едут в Перу, чтобы посетить Мачу-Пикчу. Доколумбов город инков, конечно, впечатляет, но огромное количество туристических автобусов убивает магию загадочности. Тем, кто стремится получить аутентичный археологический опыт, стоит отправиться в город Чачапояс, расположенный на севере Перу. Здесь находится Куэлап – горная крепость времен цивилизации Чачапоя, известной как "воины облаков", построенная за столетие до возникновения империи инков. Когда же инки завоевали чачапоя, крепость превратилась в мощный военный оплот.

Крепость расположена высоко на известняковом хребте и полностью окружена густыми джунглями. Туристы могут добраться до нее на канатной дороге.

Руины древней крепости Куэлап / Фото Walter Schuetz

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Озеро Бохинь, Словения

Словения ассоциируется у путешественников с живописным озером Блед, которое в последние годы превратилось в настоящую туристическую ловушку с дорогостоящими ресторанами вокруг и пробками. Именно поэтому эксперты советуют посетить малоизвестное озеро Бохинь, полностью окруженное Юлийскими Альпами. Бохинь расположено на территории заповедного национального парка, поэтому здесь запрещено строить отели, что означает отсутствие пробок и толп.

Озеро Бохинь осенью / Фото Depositphotos

Гирокастра, Албания

Этот живописный древний город на юге Албании внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец хорошо сохранившегося османского города. Гирокастру также называют "каменным городом" из-за ее архитектуры. Здесь туристы могут часами бродить по извилистым мощеным улочкам, прежде чем подняться к средневековому замку, откуда открывается вид на реку и долину.

Каменный город Гирокастра в Албании / Фото Travel Off Path

Группа островов Кон Дао во Вьетнаме

Юго-Восточная Азия в последние годы столкнулась с огромным наплывом туристов. Но, к счастью, здесь еще сохранились места, где можно по-настоящему насладиться красотой природы. Речь идет о нетронутых островах Кон Дао, большинство из которых необитаемы. Отсутствие большого количества туристов на Кон Дао объясняется тем, что большая часть суши и океана входит в национальный морской парк, а потому строительство больших курортов здесь запрещено.

Архипелаг Кон Дао / Фото PHẠM HỒNG HÀ

Салала, Оман

Город Салала на юге Омана предлагает туристам впечатления, которые они не получат больше нигде на Земле. Здесь есть огромные и совершенно пустынные белоснежные пляжи, кристально чистое Аравийское море и скалистые пустынные горы, окружающие всю эту красоту.

Побережье Салалы / Фото MOHAMMED AL DHAKHRI

Эти пять направлений определенно заслуживают внимания тех, кто хочет открыть для себя что-то по-настоящему особенное, а не в очередной раз стоять в очереди к популярной туристической достопримечательности.