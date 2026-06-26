Вена издавна привлекает туристов своей архитектурой, культурой и историей. Однако австрийская столица может предложить гораздо больше, чем классические маршруты.

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Что стоит сделать во время поездки в Вену?

Планируя поездку, стоит следить за ценами на авиабилеты и отслеживать, как они меняются. Например, блогерша bohdana.kondratenko поделилась, что нашла билеты в Вену из Хорватии всего за 700 гривен.

Как провести время в Вене / Instagram bohdana.kondratenko

Одним из мест, которое она советует посетить, является ресторан WOA Buffet Restaurant. Здесь действует формат неограниченного питания: посетители платят за вход, а затем могут пробовать различные блюда без ограничений: суши, роллы, курицу и другие позиции. Помимо еды, Вену стоит открывать для себя во время прогулок по городу. По словам путешественницы, её удивила чистота австрийской столицы.

Одной из бесплатных локаций для отдыха является парк Храм Тесея с видом на ратушу – место, где можно просто посидеть и насладиться атмосферой города. Для более активного отдыха можно арендовать велосипед. В Вене для этого есть специальные сервисы, а поездка по городу может стоить менее одного евро за 30 минут. Это позволяет увидеть гораздо больше мест за короткое время. Отдельной рекомендацией стала поездка на закат.

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Девушку удивило, что с моста Мариенбрюкке можно увидеть горы – это стало неожиданным открытием. Также она обратила внимание, что Вена – это не только роскошные исторические здания. В городе есть и обычные жилые районы с типичными многоэтажками, которые показывают другую сторону австрийской столицы.

А чтобы путешествие прошло спокойнее, перед поездкой стоит позаботиться о туристической страховке. Она может покрыть расходы в случае внезапной болезни, травмы, необходимости медицинской помощи или других непредвиденных ситуаций во время путешествия.