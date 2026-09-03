Лето еще продолжается: на каком малоизвестном острове Канарского архипелага в октябре +26

Когда осень постепенно сменяет теплые дни прохладными, на Канарских островах все еще можно найти место для пляжного отдыха. Причем далеко не обязательно выбирать один из самых известных курортов архипелага.

Среди таких популярных островов, как Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура, есть гораздо меньший остров, который привлекает тех, кто хочет отдохнуть вдали от больших туристических центров. Как пишет издание Express, речь идет о Ла-Грасиосе.

Какая погода на Ла-Грасиосе в октябре?

Ла-Грасиоса может стать отличным вариантом для тех, кто ищет теплый отдых осенью. В октябре дневная температура на острове в среднем достигает около 26 градусов. Даже в середине октября вода остается достаточно теплой для купания. Ее температура составляет примерно 22 – 23 градуса. Поэтому туристы, которые хотят не только гулять по острову, но и поплавать, все еще могут рассчитывать на комфортные условия.

Отдых на Ла-Грасиосе: смотреть видео

Отдельная особенность Ла-Грасиосы – это ее пляжи. Здесь можно увидеть широкие песчаные побережья с белым песком и очень чистой водой. Именно сочетание белого песка и прозрачной воды делает местные пляжи похожими на карибские. Одним из лучших пляжей острова считается Плайя-де-лас-Кончас. Он отличается большим участком нетронутого песчаного берега, бирюзовой водой, неровной береговой линией и холмистыми дюнами.

Почему остров подойдет не всем туристам?

Ла-Грасиоса существенно отличается от больших Канарских островов. Здесь нет больших курортов, активной ночной жизни и множества развлечений, к которым привыкли туристы на более популярных островах. Зато остров может понравиться тем, кто хочет отдохнуть в более спокойной атмосфере.

Его территория находится под охраной как часть природного парка архипелага Чинихо. Кроме того, здесь расположен один из крупнейших морских заповедников в Европе. Из-за природоохранного статуса деятельность на острове несколько ограничена. В частности, здесь не стоит ожидать большого выбора водных развлечений. Однако для путешественников, которые приезжают ради природы, пляжей и прогулок, это может быть преимуществом.

Отдых на Ла-Грасиосе / фото TripAdvisor

На острове также проложена сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, проходящих через вулканические ландшафты. Тропы хорошо обозначены и пользуются популярностью среди туристов. В то же время это природные маршруты, а не асфальтированные дороги, поэтому во время прогулок стоит учитывать особенности местности.

Где остановиться на Ла-Грасиосе?

Главным населенным пунктом острова является Калета-дель-Себо. При этом это небольшое поселение, где проживает менее 800 человек. Атмосфера здесь значительно спокойнее, а выбор заведений и развлечений не так большой, как на популярных курортных островах. На Ла-Грасиосе есть различные варианты размещения, поэтому при желании здесь можно провести несколько дней, полностью изменив привычный ритм отдыха.

Впрочем, если туристам хочется совместить природу Ла-Грасиосы с более активным отдыхом и ночной жизнью, есть другой вариант. Можно поселиться на соседнем Лансароте, а на Ла-Грасиосу отправиться на лодке. Между островами есть много вариантов ежедневных поездок, хотя туристам рекомендуют проводить бронирование заранее.