Десятки миллионов туристов ежегодно: какая страна стала лидером в мире путешествий в 2026 году

Япония в 2026 году продолжает удерживать статус одного из самых привлекательных туристических направлений мира, сочетая древние традиции, современные города и уникальные природные ландшафты

В 2026 году Япония остается одним из самых популярных туристических направлений в мире, пишет Express. В 2026 году страну признали лучшим туристическим направлением среди опрошенных путешественников: 37 процентов тех, кто посетил страну, назвали ее своим лучшим отпуском за последние 10 лет.

Страна получила высокую оценку благодаря сочетанию природных пейзажей, традиционной культуры и современных городов, а также стабильно растущему потоку туристов, который достиг десятков миллионов посетителей ежегодно.

Какие основные причины популярности Японии?

Япония известна уникальным балансом между историческим наследием и технологическим развитием, рассказывает MobiMatter. Старинные храмы, чайные церемонии и традиционные фестивали сосуществуют с современными мегаполисами, инновационной архитектурой и высоким уровнем городского комфорта.

Страна также предлагает разнообразные сезонные впечатления. Весной популярны цветения сакуры, осенью яркие краски листьев, зимой горнолыжные курорты и зимние фестивали. Лето привлекает культурными мероприятиями и путешествиями к побережью.

Японская кухня является одной из главных причин туристического интереса. Суши, рамен, темпура и региональные специалитеты формируют богатый гастрономический опыт, который варьируется в зависимости от региона. Среди наиболее посещаемых городов в 2026 году выделяются:

Токио – современный мегаполис с развитой инфраструктурой и развлечениями;

Киото – культурный центр с храмами и историческими районами;

– культурный центр с храмами и историческими районами; Осака – гастрономическая столица и город ночной жизни;

– гастрономическая столица и город ночной жизни; Саппоро – популярное зимнее направление;

Фукуока – сочетание современного ритма и прибрежной атмосферы;

Япония стабильно входит в список самых безопасных стран мира. Низкий уровень преступности, эффективный общественный транспорт и хорошо организованная туристическая инфраструктура делают ее удобной для индивидуальных и семейных путешествий.

Насколько Япония доступна для туристов?

В 2026 году путешествия в Японию стали более доступными благодаря конкурентным авиационным предложениям, разнообразным вариантам жилья и туристическим транспортным проездным. Это позволяет лучше контролировать бюджет путешествия без потери качества опыта.

