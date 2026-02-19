Не только небоскребы: лучшие места для прогулок в Гонконге: лучшие места для прогулок

Большинство людей слышали, что Гонконг – это невероятный город, который поражает уровнем развития и современности уже с первых минут после прибытия. Одна из жительниц поделилась своими любимыми местами и рассказала, какие локации стоит обязательно посетить туристам.

Гонконг сразу ассоциируется с роскошными бутиками, яркой ночной жизнью, уличной едой и красивой архитектурой. Модель и актриса Angelababy, которая живет здесь с подросткового возраста, называет город уникальным сочетанием восточных и западных традиций и советует свои любимые способы провести здесь выходные, особенно во время празднования Китайского Нового года, рассказывается на BBC.

Почему Гонконг стоит посетить именно во время Китайского Нового года?

В этот период небо над гаванью Виктория освещают масштабные фейерверки. Лучший вид на них открывается из отелей, таких как Rosewood Hong Kong, The Peninsula Hong Kong или Regent Hong Kong.

Чтобы почувствовать настоящую атмосферу города, актриса советует посетить классические cha chaan teng – это местные чайные рестораны. Именно здесь гонконгцы собираются на обед или послеобеденный чай с семьей и друзьями. В меню крепкий молочный чай по-гонконгски, яичные тарталетки и знаменитые ананасовые булочки с хрустящей корочкой.

Обязательно попробуйте димсам – это не просто еда, а целая традиция совместного отдыха. Маленькие порции блюд в бамбуковых корзинах подают на тележках, чтобы их можно было разделить со всеми за столом. Angelababy особенно любит ресторан Lung King Heen в Four Seasons Hotel Hong Kong с видом на гавань.

Историческая Hollywood Road – одна из самых модных улиц мира, где расположены антикварные магазины, галереи и рестораны. Здесь также есть храм Man Mo Temple 19 века и креативный центр PMQ с мастерскими местных дизайнеров.

Также горная местность делает Гонконг идеальным для хайкинга. Один из самых красивых маршрутов Dragon's Back в парке Shek O Country Park. Тропа проходит вдоль хребта горы с панорамными видами на побережье и острова.

Среди сотен островов региона актриса особенно любит рыбацкий поселок Tai O на острове Лантау. Здесь можно увидеть дома на сваях, традиционный рыбный промысел и даже розовых дельфинов – одну из главных природных достопримечательностей района.

Также город подойдет и для отдыха с семьей. Например, Ocean Park – один из крупнейших тематических парков мира с аттракционами, аквариумом на тысячи морских обитателей и пандами, включая новорожденных детенышей.

Одно из главных преимуществ Гонконга – это удобство путешествия как в город, так и внутри него. Для граждан многих стран действует безвизовый режим, а прохождение аэропорта обычно быстрое и комфортное, поэтому отдых начинается без лишнего стресса, рассказывает Hong Kong Tourism Board. Городской транспорт работает четко и доступно по ценам, предлагая несколько удобных способов передвижения по этому компактному и хорошо организованному мегаполису.

