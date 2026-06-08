Цены упали даже в самых дорогих отелях: как Дубай спасает туристический сезон

Для большинства туристов Дубай ассоциируется с дорогими отелями и роскошным отдыхом, доступным далеко не каждому. Однако из-за снижения туристического потока местные отели начали существенно снижать цены и предлагать выгодные акции. Это касается даже элитных комплексов на знаменитом искусственном острове Palm Jumeirah.

Отели класса люкс в Дубае вынуждены искать новые способы привлечения гостей из-за снижения туристического потока. Часть спасает внутренний туризм: в выходные дни уровень заполняемости номеров в некоторых комплексах превышает 90%. В то же время в будни показатели остаются значительно ниже, рассказывает Hotnews.

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Как отели Дубая компенсируют падение туризма?

На искусственном острове Palm Jumeirah, который является одним из символов роскошного отдыха в эмирате, пятизвездочные отели все активнее ориентируются на местных жителей и экспатов (люди, которые живут и работают в стране, где они не являются гражданами). Именно они сейчас обеспечивают основной спрос в выходные дни благодаря существенным скидкам и специальным предложениям.

В выходные, особенно в субботу вечером, мы обычно превышаем 90% уровень заполняемости,

– рассказал директор отеля Anantara The Palm Майкл Робинсон.

Как выглядит остров / инстаграм dubai

По данным представителей гостиничного бизнеса, резидентам предлагают цены, которые могут быть в несколько раз ниже стандартных тарифов. Это позволяет привлекать клиентов, которые ранее не могли позволить себе отдых в таких комплексах.

Я никогда раньше не останавливался в отелях на Palm, потому что цены были слишком высокими,

– рассказал один из гостей, врач ливанского происхождения, проживающий в Дубае.

В то же время ситуация на туристическом рынке остается нестабильной. После геополитического напряжения в регионе поток иностранных туристов уменьшился, что заставило отели работать не на полную мощность в будние дни. Часть номерного фонда остается пустой, а некоторые этажи даже временно закрывают.

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Если ситуация затянется до июля, когда начнутся школьные каникулы и многие семьи будут выезжать из Дубая, спрос на staycation существенно снизится,

– отметил Майкл Робинсон.

Несмотря на сложности, операторы отелей надеются на восстановление туристического потока в ближайшее время, особенно в случае стабилизации ситуации в регионе.