Хорватия или Черногория: какое направление действительно лучше для отдыха у моря

Когда вы выбираете страну для отдыха, важно сразу определить, что для вас в приоритете: пляжный релакс у моря или активное исследование достопримечательностей и новых локаций. Именно от этого зависит, станет ли отпуск действительно удачным и соответствующим вашим ожиданиям.

Украинская тревел-блогерка julia.berkuta поделилась собственным опытом отдыха в Хорватии и Черногории и рассказала, какое из направлений, по ее мнению, является лучшим для пляжного отдыха.

Смотрите также Этот древний морской город в Хорватии можно увидеть за 3 тысячи гривен даже в пик сезона

Что лучше выбрать для пляжного отдыха: Хорватию или Черногорию?

Юлия посещала обе страны много раз, а в Черногории даже жила некоторое время. Однако для себя она больше не рассматривает Черногорию как оптимальный вариант именно для пляжного отдыха. Она отмечает, что Хорватия выигрывает по уровню чистоты, ухоженности и общей атмосферы.

Какая страна больше подходит для пляжного отдыха / инстаграм julia.berkuta

В частности, там, по ее мнению, лучшие пляжи и чище море, а курортные зоны выглядят более упорядоченными и спокойными. Отдельно блогер обращает внимание и на "человеческий фактор": в Хорватии более сдержанная и вежливая аудитория отдыхающих, а русский язык почти не звучит. В то же время Черногорию она описывает как более колоритное и живописное направление с большим количеством природных локаций и достопримечательностей.

Однако впечатление от отдыха портит уровень сервиса и организации, который она оценивает как более низкий. Также она отмечает, что при схожем уровне цен с Хорватией это влияет на общий комфорт путешествия.

Смотрите также Это самая безопасная страна для отдыха на Карибах с пляжами, которые напоминают рекламу Bounty

Лучшие пляжи Хорватии для отдыха возле моря

Платформа TripAdvisor составила рейтинг самых популярных пляжей в Хорватии по отзывам путешественников. Ниже подборка локаций, которые чаще всего получают высокие оценки туристов.

Пляж Zlatni Rat (Бол, остров Брач): один из самых известных пляжей Хорватии, который часто называют "Золотым рогом". Это уникальная коса, меняющая форму в зависимости от ветра и течений. Популярный среди любителей купания, загара и водных видов спорта.

Пляж Zlatni Rat / фото TripAdvisor

Пляж Sveti Jakov (Дубровник, остров Локрум): более уединенный пляж рядом с городом. Его ценят за спокойную атмосферу, чистую воду и менее людные условия по сравнению с центральными пляжами.

более уединенный пляж рядом с городом. Его ценят за спокойную атмосферу, чистую воду и менее людные условия по сравнению с центральными пляжами. Пляж Mlini (район Дубровника, побережья): спокойный и ухоженный пляж с бирюзовым морем. Часто отмечают его чистоту, уют и комфортную инфраструктуру для отдыха.

Пляж Mlini / фото TripAdvisor

Пляж Kašjuni (Сплит, полуостров Марьян): галечный пляж с красивыми видами и зоной для отдыха на мелководье. Подходит как для плавания, так и для релакса у моря.

галечный пляж с красивыми видами и зоной для отдыха на мелководье. Подходит как для плавания, так и для релакса у моря. Пляж Punta Rata (Брела, Макарская Ривьера, остров Брач): один из самых популярных пляжей региона. Известен сочетанием сосновых деревьев, мелкой гальки и очень чистой воды.

один из самых популярных пляжей региона. Известен сочетанием сосновых деревьев, мелкой гальки и очень чистой воды. Old Baska (остров Крк): небольшая уютная локация с несколькими пляжами и спокойной атмосферой. Отмечается чистым морем и меньшим количеством туристов.

Old Baska / фото TripAdvisor

Пляж Dubovica (остров Хвар): живописный галечный пляж в бухте с прозрачной водой. Часто сочетается с отдыхом в местных ресторанах поблизости.

живописный галечный пляж в бухте с прозрачной водой. Часто сочетается с отдыхом в местных ресторанах поблизости. Пляж Ručica (остров Паг): дикий и очень фотогеничный пляж с бирюзовой водой и минимальной инфраструктурой. Подходит для тех, кто ищет природу и спокойствие.

дикий и очень фотогеничный пляж с бирюзовой водой и минимальной инфраструктурой. Подходит для тех, кто ищет природу и спокойствие. Baska (остров Крк): большая курортная зона с длинными пляжами и развитой инфраструктурой. Популярна среди семей и любителей активного отдыха.

Baska / фото TripAdvisor