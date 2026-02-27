В этом городе хочется гулять в 2 раза дольше, а местная паста заставит возвращаться снова и снова
- Бари в Италии признан лучшим для пеших прогулок городом в Европе благодаря своей удобной пешеходной инфраструктуре и сочетанию истории, моря и архитектуры.
- Город славится длинной набережной Лунгомаре, историческим портом, кафедральным собором Святого Николая и возможностью насладиться местной уличной кухней, включая традиционную пасту орекиетте.
Ищете более спокойный город в Италии, где удобно гулять, можно любоваться красивыми пейзажами и смаковать классную местную кухню? Все это вы найдете только в одном городе на юге страны – и это Бари.
Когда туристы путешествуют, им часто приходится много ходить пешком, что бывает не очень удобно. Но есть один город в Италии, который, как отмечает Mirror, создан для пешеходных прогулок – здесь так удобно передвигаться, что вы захотите гулять еще и еще!
Смотрите также Этот потрясающий храм вытесали прямо в скале: видео, которое кажется нереальным
Какой итальянский город идеально подойдет для пеших прогулок?
Бари – один из крупнейших городов Юга Италии, часто остается без внимания туристов, хотя именно здесь идеально сочетаются история, море и пешеходная инфраструктура.
Как выглядит Бари: смотреть видео
Город насчитывает около 350 000 жителей, что делает его более спокойным по сравнению с переполненными курортами, а прогулки по нему – настоящим наслаждением. Этот город славится историческим портом, выдающимся кафедральным собором Святого Николая и старым городом с волшебными двориками и скрытыми архитектурными жемчужинами.
Главная достопримечательность Бари – это Лунгомаре, самая длинная набережная Италии. Прогуливаясь вокруг старого города, вы откроете для себя виды на крепость Кастелло Норманно-Свево, а также придете к знаменитой Базилике Святого Николая, которую считают одной из самых интересных для осмотра пешком.
Набережная Лугномаре / фото Sommer Tage
Смотрите также Пройти могут далеко не все: в каком городе можно увидеть один из самых узких переулков Европы
Компактные размеры города позволяют легко обойти его за одни выходные. Во время прогулок можно насладиться местной уличной кухней: здесь готовят ручную пасту орекиетте, которое я невероятно вкусной, а небольшие рестораны и кафе предлагают блюда из морепродуктов и традиционные деликатесы.
Где можно вкусно поесть?
- Gelateria Gentile – традиционное заведение возле Кастелло, которое радует мороженым с 1880 года. Современный стильный интерьер, немного дороже средних цен. Sommer Tage рекомендуют попробовать именно фисташку.
- Vettor Ristorante – ресторан для особых ужинов, предлагает итальянскую кухню с элементами фьюжн, например, азиатские нотки. Цены высокие, но блюдо того стоит.
Заведение "Цветочный бургер" / фото Sommer Tage
- Цветочный бургер – веганский фаст-фуд с отличными растительными бургерами. Идеально для легкого обеда или ужина без лишних хлопот.
Что еще стоит увидеть в Италии?
Узнайте о лучшие локации для туристов в Италии. Например, вместо Милана выберите Бергамо. Большинство знает его только через аэропорт, однако город способен приятно удивить, особенно своей верхней частью, которая ничем не уступает Милану по красоте и атмосфере.
Или же, узнайте о лучший регион Италии без туристов. Речь идет о Базиликату, которая стала популярным местом для туристов, которые хотят избежать толпы, в отличие от переполненных мест как Венеция, где выросли протесты и туристические налоги.
Частые вопросы
Какой город в Италии считается идеальным для пеших прогулок?
Город Бари в Италии считается идеальным для пеших прогулок благодаря своей удобной пешеходной инфраструктуре и богатой истории.
Какие главные достопримечательности можно посетить в Баре?
В Бари можно посетить Лунгомаре –самую длинную набережную Италии, крепость Кастелло Норманно-Свево и Базилику Святого Николая.
Где можно попробовать местную кухню в Баре?
В Баре можно попробовать местную кухню в таких заведениях, как Gelateria Gentile, Vettor Ristorante и веганский фаст-фуд 'Цветочный бургер'.