Как увидеть максимум Амстердама за 3 дня: подробный маршрут от украинской туристки
Планируя отпуск в любую страну или город, стоит заранее узнать, какие места можно посетить, и продумать маршрут заранее. Это поможет избежать лишних затрат времени, увидеть больше интересных локаций и сделать путешествие действительно насыщенным и комфортным.
Украинская блогерша Emma Luchytska в одном из своих инстаграм-видео поделилась маршрутом трехдневного путешествия в Амстердам, рассказав, как можно интересно провести время в городе и окрестностях.
Как интересно провести время в Амстердаме в течение 3 дней?
По ее словам, после заселения, особенно, если приезд приходится на вечер, стоит просто прогуляться по городу, поужинать в местном ресторане и по желанию посетить район красных фонарей. Она отмечает, что в некоторых заведениях может действовать дресс-код, поэтому стоит учитывать это заранее.
Отдельно блогер вспоминает о районе красных фонарей, куда, по ее словам, не так просто "случайно попасть" без ориентиров на карте. Среди подсказок – музей района или церковь поблизости. Также она обращает внимание на интересную деталь: кроме традиционных красных огней, там можно увидеть и другие цвета, в частности фиолетовые и голубые.
На второй день маршрут включает посещение музея Ван Гога – билеты, по ее рекомендации, лучше покупать заранее. Рядом расположены заведения питания, а дальше Государственный музей, вход в который стоит около 20 евро.
Также в программе прогулки по городу, дом Анны Франк, а еще посещение шоколадного магазина "Tony's Chocolonely Super Store" и популярной локации "Fabel Friet" с картофелем фри. Третий день начинается с завтрака возле отеля, после чего прогулка по каналам и круиз по городу.
Далее маршрут продолжается поездкой в Зандам, который расположен примерно в 20 минутах от Амстердама. Там можно увидеть традиционный голландский колорит: деревянные ботинки, сыр, вафли и мельницы. Вход на территорию бесплатный. Вернувшись в Амстердам, блогер советует посетить Вонделпарк, а завершить день можно в джаз-баре, популярном среди местных.
Когда лучше всего планировать поездку в Амстердам?
Как отмечает Lonely Planet, лучшее время для посещения зависит от того, какой опыт вы хотите получить, но есть четкие сезоны с различными плюсами.
- Март – май (самый популярный "визуальный" сезон). Это период тюльпанов, более длинных дней и наиболее "открыточных" пейзажей. Особенно апрель считается любимым месяцем местных. В это время также проходят большие празднования, в частности King's Day, но стоит быть готовым к большему количеству туристов и более высоким ценам.
- Июнь – сентябрь (тепло и фестивали). Лучшее время для прогулок по каналам, велосипедных маршрутов и открытых террас. Город живет фестивалями и событиями, но это также пик сезона, поэтому очереди и цены самые высокие.
- Октябрь – февраль (меньше туристов и бюджетнее). Спокойный период: меньше людей, дешевле жилье, уютная осенняя или зимняя атмосфера. Идеально для музеев, кафешек и медленного знакомства с городом. Зимой иногда даже можно увидеть замерзшие каналы.