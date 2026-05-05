Эта страна поражает уровнем отдыха и при этом остается самой дешевой в Европе

Албания постепенно превращается в одно из самых популярных бюджетных направлений Европы. Даже несмотря на рост туристического спроса, здесь и дальше можно отдохнуть значительно дешевле, чем в соседних средиземноморских странах.

Албания долгое время оставалась без внимания туристов, но сейчас ситуация постепенно меняется. Она стала более популярной среди путешественников, особенно тех, кто ищет бюджетные путешествия и менее "заезженные" направления. 24 Канал собрал всю ключевую информацию о том, каким является отдых в этой стране.

Какая Албания на самом деле?

Албания может удивить тех, кто привык к идеально организованному европейскому туризму. Здесь транспортная система работает не всегда стабильно, а передвижение между городами часто происходит по принципу "как повезет". Автобусы и маршрутки могут отправляться без четкого расписания, а информацию о маршрутах иногда приходится узнавать непосредственно на месте. Это создает ощущение более "живого" и непредсказуемого путешествия.

Что обязательно стоит увидеть в Албании?

Как рассказывает Lonely Planet, одним из самых популярных направлений является побережье Ионического моря, где расположены пляжи с чистой бирюзовой водой и галечными берегами. Особенно выделяется район Ксамиля, который известен своими яркими цветами моря и небольшими островами неподалеку от берега.

Еще несколько лет назад Ксамил был обычным небольшим селом, куда люди приезжали преимущественно на выходные. Сегодня же – это яркий туристический курорт с клубами, пляжами и активным отдыхом. Его побережье стало одним из самых популярных в районе Саранды. Самое большое преимущество Ксамилу – это его доступность: сюда легко добраться как автомобилем, так и общественным транспортом.

Недаром эту местность часто называют "Карибами Албании". Вода здесь бирюзовая, прозрачная и идеально подходит для купания. В то же время из-за большой популярности пляж бывает очень людным: много шезлонгов, водные мотоциклы и активное движение туристов. Лучше всего приезжать сюда в межсезонье: в мае, июне или в сентябре, или рано утром, когда еще не так много посетителей.

Пляж Ксамил / фото Tripadvisor

Еще одним местом является музей "Дом листьев" в Тиране. Это бывший центр наблюдения, где собраны материалы о тотальном контроле государства над гражданами, включая шпионские устройства и архивы. Посещение таких мест позволяет лучше понять, как функционировала страна в период изоляции и почему ее современное развитие настолько отличается от прошлого.

Как выглядит музей: смотреть видео

Интересно, что в Албании сосуществуют мусульманские, православные и католические традиции. Поэтому в разных регионах можно увидеть как мечети, так и церкви, многие из которых украшены уникальными фресками и историческими росписями. Особенно интересны религиозные памятники в Тиране и южных городах, где архитектура сочетает османское и европейское влияние.

The Mosque of Namazgah / инстаграм visitalbaniaa_

Еще одной уникальной особенностью Албании являются многочисленные бетонные бункеры, построенные во время правления Ходжи из-за страха внешней угрозы. Их сотни по всей стране, и сегодня часть из них превращена в музеи и арт-пространства. В Тиране работают музеи в бункерах, где можно увидеть экспозиции о жизни под диктатурой. В других регионах бункеры можно найти прямо в горах или на побережье, что делает их необычной частью пейзажа страны.

Музеи в бункерах / фото TripAdvisor

Бюджетно ли посещать Албанию?

Албания уже не столь бюджетная, как прежде, но все равно остается одной из самых выгодных стран Европы для путешествий. По уровню цен она существенно дешевле Греции или Италии, поэтому часто становится хорошей альтернативой средиземноморским курортам. Даже сейчас здесь можно комфортно путешествовать с небольшим бюджетом.

Средние цены за жилье / скриншот с платформы Booking

Например, жилье в Тиране или другом крупном городе обойдется примерно в 1800 – 2250 гривен за ночь за квартиру среднего уровня или отель. Место в хостеле для путешественников стоит около 540 гривен. Питание также доступно: обед в обычном местном ресторане стоит примерно 270 – 360 гривен, а уличная еда, вроде традиционного бурека всего около 70 гривен.

Когда лучше всего посещать Албанию?

Лучшее время для путешествия в Албанию во многом зависит от того, какой именно отдых вы ищете, ведь страна имеет сразу несколько климатических зон: теплое побережье Средиземного моря, более континентальные центральные районы и прохладные горные регионы на севере, объясняет Responsible Travel.

Летние месяцы июль и август – это пик сезона. Побережье становится очень оживленным, особенно популярны курорты Саранды и Ксамилу. Здесь жарко, солнечно и максимально "курортно", но стоит быть готовым к толпам и высоким ценам. Зато горные районы в этот период остаются отличным вариантом для побега от жары.

Зима в Албании – это уже совсем другая история. Побережье становится тихим и местами почти пустым, многие туристические места работают в сокращенном режиме или закрыты. Зато горы превращаются в зимнюю сказку со снегом, и это хорошее время для тех, кто любит спокойствие и минимум туристов.

Отдых в Албании остается самым популярным направлением среди украинских туристов. Чтобы он прошел на все 100, стоит знать несколько основных советов, которые сделают ваш отпуск легким и комфортным.

Например, страна не входит в список стран "Роуминга как дома", а потому здесь выгоднее купить местную eSIM, чтобы иметь интернет и не переплачивать. Также, если вы не хотите лишнего внимания от албанцев, то не обозначайте свою локацию в социальных сетях, пока не уйдете из нее. Иначе тонны сообщений от местных мужчин точно гарантированы.