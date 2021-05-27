Безопасный отдых – прежде всего: как власть Турции заботится о туристах в условиях COVID-19

Пандемия COVID-19 уже в течение 2 лет диктует условия жизни людям со всего мира. Теперь для того, чтобы понежиться на солнце или просто отдохнуть, стоит учитывать и безопасность, поэтому сфера туризма должна приспосабливаться к новым правилам.

В приезде туристов в значительной степени заинтересована Турция. Это направление является популярным среди украинцев, ведь там можно найти гостиницу или апартаменты на любой вкус и кошелек.

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Безопасный отдых – прежде всего

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турцию посетили около 1,5 миллиона украинцев. В этом году в стране ожидают больше туристов – только на неделю прогнозируют 326 рейсов.

Сначала для украинцев отменили ПЦР-тестирование для посещения страны. Однако для того, чтобы туристы чувствовали себя безопаснее, правительство ввело обязательную сертификацию по безопасности всей своей туристической инфраструктуры.

Каждый объект инспектируется минимум 4 раза в месяц. Перед 2 проверками мы предупреждаем владельцев, а вот следующие 2 – внезапные. Наши инспекторы приходят и проверяют абсолютно все,

– рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.



Отдых в Турции / Фото Unsplash

Что будут делать в случае обнаружения COVID-19

Несмотря на серьезную работу для обеспечения безопасности гостей, в Турции готовы позаботиться и о тех, кто внезапно заболел COVID-19 на курорте. Сертификация безопасного туризма предполагает, что тот, кто предлагает отдых, на всякий случай должен иметь изолированные номера.

Если у гостя появляются жалобы, похожие на симптомы, мы проводим скрининг в гостинице, а людей старшего возраста транспортируем в больницу. Если симптомов нет, но есть положительный тест, мы изолируем человека. Однако когда симптомы появляются, мы предоставляем лечение,

– рассказал заместитель главы Минздрава Турции Толга Толунай.

По словам министра культуры и туризма страны, такие правила являются обязательными, особенно в зонах отдыха. Операторы и турецкие отели имеют отдельный протокол действий.

В случае заболевания коронавирусом, больных обещают обеспечить едой и лечением и даже перенести даты их возвращения домой.

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В Турции гостей уже на пороге обеспечат всем необходимым – масками, дезинфекторами и другим. Их можно найти во всех гостиницах.

Вакцинация работников туристической сферы

Власти страны обещают до конца мая вакцинировать всех работников туристической отрасли. Однако иностранцев также призывают ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности тех, кто вокруг.



В Турции есть отдельные правила для безопасного отдыха / Фото Unsplash

Украинцев любят в Турции

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов советует не только полагаться на комфортные обещания гостеприимных турков, но и самим рассчитывать время и дополнительные деньги на случай заражения коронавирусом. Однако он подтвердил, что Турция все больше раскрывает объятия для украинцев.

Почти во всех качественных отелях сейчас есть украиноязычные каналы в списке тех, которые могут посмотреть туристы, поэтому с этим вопросом ситуация становится лучше,

– рассказал Эмир Рустамов.

Однако в Турции без телевизора в уютном номере действительно есть на что посмотреть. Можно пройтись по дорожкам Перге – величественными руинами памфилийского города с тысячелетней историей в Анталии, послушать оперу под открытым небом, сидя на каменных скамьях театра в Аспендосе или просто вдоволь поплавать, позагорать и попробовать местные блюда.