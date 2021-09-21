Отдых в Турции: какова средняя стоимость пакетного тура для украинских туристов

Турция считается самым популярным туристическим направлением среди украинцев. 2021 год – не исключение.

Количество путешественников из Украины за 10 лет выросло с 600 тысяч до более 1,5 миллиона. Значительный скачок произошел в 2016-м и после.

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Во сколько обходится пакетный тур украинскому туристу

К 2016 году тур на одного человека был на уровне 450 долларов. Уже в 2019 году этот показатель опустился до 350 – 360 долларов.

Как ни странно, в течение этого периода количество украинских пакетных туристов значительно увеличилось – с 550 до 850 тысяч. Тогда же расходы на одного человека выросли до 416 долларов.

За 6 месяцев 2021 года количество украинских туристов, которые приехали в страну по пакетным турам, превысила показатель 2019 – 446 тысяч человек,

– говорится в сообщении.

В связи с пандемией расходы на пакетные туры на человека снизились с 373 до 329 долларов.

Условия въезда в Турцию

Цены на пакетные туры в Турцию стоят в среднем от 9 000 – 12 500 гривен с человека, но не забывайте, что бывают и горящие туры. К примеру, 7-дневный отдых в 4-звездочном отеле Belkon Hotel обойдется всего в 6 300 гривен. Но цены на горящие туры постоянно меняются и их быстро раскупают.

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.

По данным Worldometer , по состоянию на 21 сентября 2021 года в Турции обнаружено 6 874 947 случаев заражения коронавирусом, из них 61 805 летальных.

Отметим, ранее Турция отменила требование обязательного ПЦР-тестирование для одной категории туристов.

Также турецкие отели начали делать скидки полностью вакцинированым от COVID-19.