Отдых здесь обходится в миллионы: что известно об острове на Сейшелах, который выбирают монархи

Посреди Индийского океана находится остров, о котором обычные туристы даже не слышали – North Island. Это самый эксклюзивный частный остров в мире, куда в медовый месяц ездили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом курорте известно немного, но информации достаточно, чтобы констатировать – он точно напоминает рай на земле.

North Island – это частный гранитный остров в составе Внутренних Сейшельских островов. Его площадь составляет всего 2 квадратных километра, но развлечений здесь более чем достаточно. Подробнее об элитном экологическом курорте North Island расскажет 24 Канал.

Что известно об острове на Сейшелах, где отдыхают богачи?

Небольшой остров North Island открыли в 1609 году во время экспедиции европейских исследователей. Тогда ученые зафиксировали колонии гигантских черепах и невероятную природу. С 1826 по 1970-е годы остров принадлежал семье Бофон, которая выращивала здесь специи и фрукты. Когда хозяйство пришло в упадок, остров был заброшен. Спустя 30 лет North Island приобрела южноафриканская компания Wilderness Holdings Limited с целью развития экотуризма и восстановления природы. В 2003 году курорт открыл свои двери.

Сегодня он предлагает формат "ультра-люкс" и абсолютную приватность. На острове всего 11 вилл, поэтому одновременно на нем могут проживать не более 22 гостей. Виллы построены из натуральных материалов, имеют крыши из тростника и расположены посреди джунглей. Все сделано так, чтобы элитные туристы чувствовали себя настоящими "робинзонами" на безлюдном острове.



Отдых на острове North Island / Фото Tripadvisor

На курорте нет меню – шеф-повар готовит блюда по заказу туристов. Чаще всего здесь подают свежие морепродукты, которые только утром выловили из океана. На острове расположен 45-метровый панорамный бассейн, спа-центр, тренажерный зал, дайвинг-центр, библиотека и т. д. Туристы могут заняться дайвингом, отправиться на морскую прогулку, на рыбалку или же исследовать тропики.

Уникальности острову придает природа – здесь обитают редкие птицы и гигантские черепахи, которых можно встретить по дороге к океану.

Пляж на Сейшелах / Фото Depositphotos

Курорт тщательно защищает конфиденциальность своих гостей, но в 2009 году стало известно, что здесь свою 10-ю годовщину свадьбы праздновали Дэвид и Виктория Бекхэмы. За 10 дней отдыха звездная пара якобы заплатила 100 тысяч фунтов стерлингов, что в эквиваленте составляет более 6 миллионов гривен. Кроме того, на остров в медовый месяц ездили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Появление информации о таких знаменитых гостях вызвало огромный всплеск туристического интереса к Сейшелам.