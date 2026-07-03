Этот остров считается одной из лучших альтернатив переполненным курортам Греции

Летний отпуск часто ассоциируется с переполненными пляжами и заоблачными ценами, однако в Эгейском море скрывается настоящая жемчужина. Остров Парос предлагает путешественникам идеальную альтернативу раскрученным курортам: здесь есть знаковые белоснежные домики, невероятная природа и спокойствие, которого так не хватает в популярных туристических "горячих точках".

С наступлением лета путешественники со всей Европы сталкиваются с непростым выбором места для долгожданного отдыха. Традиционно популярные места быстро переполняются туристами, превращая отпуск в настоящее испытание, сообщает Mirror.

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Чем привлекает путешественников остров Парос?

К счастью, в Эгейском море есть места, которые не уступают по красоте раскрученным курортам, но лишены заоблачных цен и суеты. Одним из таких мест является очаровательный греческий остров Парос, расположенный в самом центре Кикладского архипелага. Он имеет грушевидную форму и находится всего в нескольких часах езды на пароме от шумной столицы Греции – Афин.

Остров Парос / фото Canva

Этот райский уголок поражает ярко-голубыми и сияющими белыми зданиями, которые являются визитной карточкой страны, а также кристально чистыми пляжами. На каждом шагу по мощеным улочкам чувствуется особый шарм, дополненный вкусной едой и непринужденной атмосферой пляжных баров.

Мне посчастливилось посетить этот чудесный остров несколько лет назад, и он меня просто поразил,

– поделилась впечатлениями автор материала.

Что известно о главном порту и соседних населенных пунктах?

Когда путешественник сходит с корабля в главном порту Пароса, носящем название Парикия, его встречают великолепные пляжи и рыночная площадь, вдоль которой выстроились таверны и бары. Узкие улочки густо оплетены бугенвиллией, а вокруг разбросано множество бутиков, которые интересно исследовать. Сонящиеся кошки неторопливо бродят туда-сюда по переулкам.

Отдых на острове Парос / фото Canva

Парос также является идеальным местом для тех, кто хочет попробовать путешествия между островами. Его еще более тихий брат, остров Антипарос, находится всего в нескольких минутах езды на лодке.

Чем интересен пляж Колибитрес и поселок Науса?

Для однодневной поездки можно арендовать автомобиль, скутер или даже багги, чтобы проехать через весь остров до поселка Науса. Этот городок бурлит жизнью, и именно здесь подают самые вкусные блюда из свежевыловленных морепродуктов. Кроме того, рядом расположен один из самых потрясающих пляжей острова Колимбитрес. Он выглядит так, будто его перенесли с другой планеты, благодаря большим глиняным скальным образованиям, обрамляющим ярко-голубой, спокойный океан.

Поселок Науса на острове Парос: смотрите видео

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При желании здесь можно арендовать шезлонг, однако сами скальные образования служат прекрасной природной кушеткой. Некоторые участки скал настолько малы, что вмещают лишь одного–двух человек, тогда как в более крупных углублениях могут разместиться десятки отдыхающих. Это сказочное место для проведения дня: можно бесконечно нырять в воду и загорать на белоснежных скалах, окружающих бухту.

За бухтой работают несколько баров и таверн, где продают напитки и закуски, которые разрешается брать с собой на пляж. Главное правило – уносить весь мусор с собой, чтобы не испортить эту прекрасную бухту.