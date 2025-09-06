Этот город занял третью позицию в общем рейтинге, а в пределах Испании – соответственно первое. Он является административным центром одноименной провинции, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Где в Испании дешевле всего отдыхать на море?

Хорошее соотношение цены и качества – одна из причин посетить прекрасное Альмерию. Пиво здесь стоит 3,5 евро, а ночь в трехзвездочном отеле – 70 евро за ночь.

Расположение города в юго-восточной провинции Коста-де-Альмерия означает, что там жарко. Ехать на море в Альмерию можно уже в мае, а завершается сезон в сентябре.

Альмерия – это прекрасное место, где есть хорошие пляжи, чистое море, можно увидеть горы, долины и даже пустынную местность. Немногие города в Европе предлагают такое многообразие.



Вид на курортный город Альмерия / Фото Espana Guide

Лучшими пляжами в Альмерии называют Плайю-де-лос-Муэртос, Плайю-де-лос-Хеновесес и Плайю-де-Монсул, но в целом их в городе и в окрестностях гораздо больше. Пляжи в Альмерии – это места не только для купания, но и для подводного плавания, дайвинга и виндсерфинга.

А еще Альмерия – это яркий исторический город с богатым культурным наследием. Он славится крепостью Алькасаба, величественным собором и имеет свой Старый город.

Какой курортный город возглавил рейтинг?

Рейтинг самых дешевых городов для пляжного отдыха в Европе возглавил город Несебир в Болгарии Несебир в Болгарии. Он расположен у Черного моря и до сих пор остается малоизвестным для большинства туристов.

Именно здесь продают "самое дешевое пиво в Европе" – за 1,8 евро. Ужин с семьей обойдется в 32 евро, а ночь в отеле стоит около 50 евро.