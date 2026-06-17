Забудьте о Мальдивах: этот греческий курорт с завтраком от русалок покорит ваше сердце

Чтобы насладиться роскошным отдыхом в стиле Мальдив, больше не нужно терпеть 12-часовой перелет. В солнечной Греции спрятался отель только для взрослых, который предлагает инстаграмные бунгало и завтраки на воде.

Этот удивительный уголок предлагает путешественникам уникальную возможность окунуться в экзотическую атмосферу без длительных переездов. Как пишет Mirror, роскошный отель сочетает в себе европейскую доступность и настоящий тропический шик.

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Где в Греции можно отдохнуть как на Мальдивах?

Этот райский уголок называется Stella Island Luxury Resort & Spa. Хотя его легко можно было бы представить на крошечном острове посреди Индийского океана, на самом деле он расположен на севере Крита. Курорт раскинулся на длинной полосе пляжа у сверкающего Средиземного моря. Это огромный комплекс исключительно для взрослых, через который извивается масштабная лагуна. Территория настолько велика, что для передвижения гостей здесь используется целый парк гольф-каров.



Курорт Stella Island Luxury Resort & Spa на Крите / Фото Stella Island

Лагуна – это лишь начало водных развлечений. Всего на территории обустроено восемь бассейнов, большинство из которых расположены под открытым небом. Вокруг них создано множество зон с деревянными настилами и шезлонгами для расслабленных дней под греческим солнцем.

Те, кто выбирает номера с прямым выходом к воде (swim-up room), получают жилье прямо на краю бассейна-лагуны. Это означает, что по территории курорта можно буквально передвигаться вплавь. Гостям таких номеров не нужно с утра искать свободный шезлонг – можно отдыхать на собственной частной террасе с момента пробуждения и до самого сна.



Надводные виллы и бассейны курорта / Фото Stella Island

Как получить завтрак от русалки?

Если нет желания идти к огромному шведскому столу, утреннюю трапезу могут доставить прямо к дверям, и сделает это настоящая русалка. Утренний кофе, выбор свежей выпечки и фруктов, которые подает мифическое существо на большом плавучем подносе, – такое начало дня трудно превзойти.



Плавучий завтрак, который доставляет русалка / Фото Stella Island

Сколько стоит отдых на греческих "Мальдивах"

Цены в отеле выгодно отличаются от роскошных мальдивских курортов. Вне пикового сезона стандартные номера с видом на бассейн стоят от 15 400 гривен за ночь (при двухместном размещении с полупансионом). Надводные "гнезда" (Overwater nests) обойдутся от 26 100 гривен за ночь с полупансионом или почти 33 тысячи гривен по системе "все включено", если бронировать напрямую в отеле.

Что известно о местоположении и какие есть альтернативные варианты?

Stella Island расположен в районе Аналипси на Крите. Это традиционная приморская деревня с уютными тавернами, горными пейзажами и критскими археологическими памятниками. Для тех, кто ищет более оживленную атмосферу, в нескольких минутах езды находится Херсониссос, где есть песчаные бухты, аквапарки, музеи и множество развлечений.

В этом районе есть и другие варианты размещения. Например, NEMA Design Hotel & Spa – современный курорт только для взрослых, который предлагает номера с частными джакузи или бассейнами, а также ресторан с изысканной критской кухней. Путешественники со старшими детьми могут обратить внимание на Lyttos Mare – премиальный отель "все включено", который принимает гостей в возрасте от 12 лет и предлагает номера с частными бассейнами.

Этот критский оазис доказывает, что экзотическая роскошь может быть гораздо ближе, чем кажется. Забронируйте билет в Грецию и позвольте себе окунуться в сказку, где утро начинается со встречи с русалкой.