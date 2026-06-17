Цей дивовижний куточок пропонує мандрівникам унікальну можливість відчути екзотичну атмосферу без тривалих подорожей. Як пише Mirror, розкішний готель поєднує в собі європейську доступність та справжній тропічний шик.

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Де у Греції можна відпочити як на Мальдівах?

Цей райський куточок має назву Stella Island Luxury Resort & Spa. Хоча його легко можна було б уявити на крихітному острові посеред Індійського океану, насправді він розташований на півночі Криту. Курорт розкинувся на довгій смузі пляжу біля блискучого Середземного моря. Це величезний комплекс виключно для дорослих, через який звивається масштабна лагуна. Територія настільки велика, що для пересування гостей тут використовують цілий парк гольф-карів.



Курорт Stella Island Luxury Resort & Spa на Криті / Фото Stella Island

Лагуна – це лише початок водних розваг. Загалом на території облаштовано вісім басейнів, більшість з яких розташовані просто неба. Навколо них створено безліч зон із дерев'яними настилами та шезлонгами для розслаблених днів під грецьким сонцем.

Ті, хто обирає номери з прямим доступом до води (swim-up room), отримують житло прямо на краю басейну-лагуни. Це означає, що територією курорту можна буквально пересуватися вплав. Гостям таких номерів не потрібно зранку шукати вільний шезлонг – можна відпочивати на власній приватній терасі від моменту пробудження і до самого сну.



Надводні вілли та басейни курорту / Фото Stella Island

Як отримати сніданок від русалки?

Якщо немає бажання йти до величезного шведського столу, ранкову трапезу можуть доставити прямо до дверей, і зробить це справжня русалка. Ранкова кава, вибір свіжої випічки та фруктів, які подає міфічна істота на великій плавучій таці, – такий початок дня важко перевершити.



Плавучий сніданок, який доставляє русалка / Фото Stella Island

Скільки коштує відпочинок у грецьких "Мальдівах"

Ціни в готелі вигідно відрізняються від розкішних мальдівських курортів. Поза піковим сезоном стандартні номери з видом на басейн коштують від 15 400 гривень за ніч (за умови двомісного розміщення з напівпансіоном). Надводні "гнізда" (Overwater nests) обійдуться від 26 100 гривень за ніч з напівпансіоном, або майже 33 тисячі гривень за системою "все включено", якщо бронювати безпосередньо в готелі.

Що відомо про локацію та які є альтернативні варіанти?

Stella Island розташований у районі Аналіпсі на Криті. Це традиційне приморське село із затишними тавернами, гірськими пейзажами та критськими археологічними пам'ятками. Для шукачів більш жвавої атмосфери за кілька хвилин їзди знаходиться Херсоніссос, де є піщані бухти, аквапарки, музеї та безліч розваг.

У цьому районі є й інші варіанти розміщення. Наприклад, NEMA Design Hotel & Spa – сучасний курорт лише для дорослих, який пропонує номери з приватними джакузі або басейнами, а також ресторан із вишуканою критською кухнею. Мандрівники зі старшими дітьми можуть розглянути Lyttos Mare – преміальний готель "все включено", який приймає гостей віком від 12 років і має варіанти номерів із приватними басейнами.

Цей критський оазис доводить, що екзотична розкіш може бути набагато ближчою, ніж здається. Забронюйте свій квиток до Греції та дозвольте собі зануритися у казку, де ранок починається із зустрічі з русалкою.