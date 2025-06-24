Бакота и не только: топ-3 живописных маршрута по Днестровскому каньону

Днестровский каньон – это одно из самых живописных природных чудес Украины и входит в перечень крупнейших в Европе. Эта природная достопримечательность сочетает красоту ландшафтов, а также является прекрасным местом для отдыха.

Национальный парк "Подольские Товтры" входит в список семи природных чудес Украины. На территории парка есть водные маршруты, которые открывают путешественникам удивительные виды Днестровского каньона, пишет 24 Канал со ссылкой на национальный парк.

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Какой маршрут выбрать

Маршруты Днестровского каньона знакомят путешественников с богатством флоры и фауны, а также погружают в глубины истории Подолья.

Национальный парк "Подольские Товтры" предлагает три маршрута для туристов.

"Бакотский залив. Бакотский скальный монастырь"

Маршрут длиной 10 километров будет пролегать вдоль живописных берегов Днестра, где расположено водно-болотное угодье "Бакотский залив".



Днестровский каньон / Фото с фейсбука Национальный парк "Подольские Товтры"

Здесь можно увидеть редких птиц и рыб, а также посетить остатки древнего скального монастыря в затопленном селе Бакота.

"По Днестровскому водохранилищу и реке Студеница"

Путешествие уникальными природными ландшафтами с историческими объектами – древняя крепость Студеница, загадочные пещеры и палеонтологические находки.



Днистровский каньон / Фото с фейсбука Национальный парк "Подольские Товтры"

Маршрут длиной 20 километров позволяет прикоснуться к глубокой истории региона.

"Теремки – Ксения"

Маршрут длиной почти 70 километров проходит через глубокие каньоны, леса и водопады.



Днестровский каньон / Фото с фейсбука Национальный парк "Подольские Товтры"

Здесь можно посетить Субичский монастырь, ознакомиться с остатками поселений трипольской культуры и исследовать уникальные геологические обнажения Китайгорода.

Администрация парка призывает с уважением относиться к природе, а также соблюдать правила безопасности. В частности, всегда надевать спасательные жилеты, не купаться в неположенных местах, выходить за пределы определенного маршрута, заходить в запрещенные зоны и тому подобное.