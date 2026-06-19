Украинская блогерша corgi_boni поделилась важными советами для тех, кто планирует поездку на Бали. Она рассказала о распространенных проблемах, с которыми могут столкнуться туристы на острове, и дала рекомендации, как избежать неприятностей во время отдыха.

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О каких нюансах стоит знать перед отдыхом на Бали?

По словам блогерши, одна из самых распространенных проблем среди туристов, так называемый Bali Belly, – это расстройство желудка из-за непривычных для организма местных бактерий. Поэтому она советует перед поездкой обязательно оформить страховку, чтобы в случае необходимости иметь возможность обратиться в больницу или получить необходимое лечение.

Советы перед поездкой на Бали / Instagram corgi_boni

Отдельно девушка предупредила об обмене валюты на острове. В некоторых обменниках туристов могут обманывать, поэтому лучше пользоваться проверенными местами. Еще один совет касается аренды мотоциклов – самого популярного вида транспорта среди туристов и местных жителей на Бали.

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Перед арендой стоит проверять состояние транспорта и пользоваться надежными сервисами. Девушка поделилась собственным опытом, когда из-за проблемы с аккумулятором байк без проблем заменили благодаря связи с арендодателями.

Говоря о мотоциклах, хотим отдельно обратить внимание на дорожное движение на Бали. Оно может показаться туристам хаотичным и непривычным, особенно из-за большого количества транспорта на дорогах. Поэтому не стоит пренебрегать безопасностью: всегда надевайте шлем, не превышайте скорость, будьте внимательны за рулем и помните о правилах дорожного движения, даже во время коротких поездок.