Это самая безопасная страна для отдыха на Карибах с пляжами, которые напоминают рекламу Bounty

Карибы у многих ассоциируются с бирюзовой водой, белоснежным песком и картинкой из рекламы Bounty. Впрочем, для туристов важны не только пляжи и пальмы, но и ощущение безопасности во время путешествия. На фоне новостей о преступности в некоторых популярных странах региона особенно выделяются направления, где можно не только насладиться видами, но и чувствовать себя спокойно в течение всего отдыха.

Эксперты издания Travel Off Path ведут рейтинг безопасности стран мира на основе отзывов туристов. И сейчас в нем на первом месте неожиданно появилось небольшое островное государство на юге Карибского моря – Аруба.

Что известно об Арубе?

Длина Арубы составляет всего 33 километра, а ширина – 8 километров. Поэтому поездка из аэропорта в отель точно не займет много времени. По словам журналиста Тайлера Фокса, первое, что чувствуется по прилету в эту страну, это абсолютно безопасность и душевное спокойствие. Он признался, что приходил в свой номер поздно ночью после того, как выпил несколько коктейлей и ни разу не чувствовал себя в опасности, как это бывает, например, в популярных европейских столицах.

Больше всего Аруба славится своими длинными белоснежными пляжами с мягким песком и бирюзовыми водами Карибского моря, которые напоминают кадры из популярной рекламы Bounty о "райском наслаждении".

Самый длинный пляж страны Eagle Beach часто возглавляет различные рейтинг лучших пляжей мира. Большое количество ресторанов, клубов и отелей можно увидеть на оживленном пляже Palm Beach. Если же хочется спокойного отдыха с возможностью для снорклинга, лучше всего подойдет Arashi Beach на севере страны.

Что увидеть на Арубе, кроме пляжей?

Тайлер Фокс советует посетить город Сан-Николас, где есть художественная галерея под открытым небом с огромными муралами местных и всемирно известных художников. Также здесь можно пообедать свежими морепродуктами в ресторанах прямо на пирсе.



Северная часть Арубы напрочь отличается от южной – здесь есть настоящая пустыня. Туристы могут отправиться на экскурсию по засушливому региону на квадроцикле, а после катания сразу прыгнуть в океан на пляже Tres Trapi и освежиться.

Когда лучшее время, чтобы полететь на Арубу?

В отличие от других стран Карибского бассейна, погода на Арубе замечательная в любое время года. Не надо ждать зимы или осени, чтобы спланировать путешествие в эту страну.

Однако, как пишет Lonely Planet, большинство туристов все же летят в отпуск на зимние праздники или летом, поэтому соответственно и цены в этот период растут. Самыми бюджетными месяцами является сентябрь – середина декабря. В это время на отеле можно сэкономить до 50%.