Горящих туров не будет: почему в октябре не удастся недорого отдохнуть в Египте

Украинские туристы обожают отдых в Египте. Теплое море, выгодная система "все включено" и хорошие отели сделали эту страну одним из самых популярных морских направлений. Многие туристы ждали осени в надежде, что в этот период отдых в Египте станет дешевле, однако пока рано планировать бюджетный отпуск.

В октябре цены на отдых в Египте по-прежнему будут высокими. Кроме того, хорошие отели и лучшие номера уже давно распроданы на весь месяц. Подробнее об этом рассказала турагент Елена Заика.

Почему в октябре не удастся недорого отдохнуть в Египте?

Некоторые туристы планируют отпуск в межсезонье в надежде поймать горящий тур. Поскольку в Украине уже похолодало, туристы рассчитывали на выгодный отдых в Египте в октябре. Однако турагент поспешила их разочаровать – в октябре просто не бывает горящих туров в Египет. На самом деле этот месяц очень популярен среди туристов, а потому отели уже давно распродали все номера.

В октябре горящих туров не бывает. В октябре места на рейсах раскупаются очень быстро. Отели "становятся на стоп" очень быстро. Миллион раз просила проводить бронирование заранее,

– сказала турагент.

Причина популярности отдыха в октябре проста – в школах начинаются каникулы. Многие европейцы еще летом бронируют отпуска во второй месяц осени, чтобы провести время с семьей на море. Поэтому для них октябрь – это настоящий пик сезона.

Турагент рассказала, почему в октябре не стоит рассчитывать на бюджетный отдых в Египте: видео

Так когда же можно будет выгодно отдохнуть в Египте?

Ранее мы уже рассказывали, когда действительно можно забронировать недорогой отдых в Египте. Есть период, когда цены падают, а потому можно хорошо сэкономить и при этом забронировать отпуск в хорошем отеле. Речь идет о конце ноября – середине декабря.

В это время осенние каникулы уже закончились, а зимние еще не начались. Большинство семей не планируют отпуск, поэтому отели снижают цены, чтобы привлечь туристов. Также снижаются цены на авиабилеты. Однако важно бронировать отель в закрытой бухте, ведь в этот период на побережье уже усиливаются ветры.