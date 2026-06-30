Евро вместо лева: чем отдых в Болгарии удивил первых туристов в 2026 году

Официальный переход Болгарии на единую европейскую валюту вызвал немало дискуссий среди путешественников и экспертов. Пока одни радуются исчезновению обменных пунктов, другие готовятся к новым ценам на популярных курортах.

Только в течение января 2026 года действовал двойной валютный оборот, но уже с 1 февраля единственным законным платежным средством стал евро. Курс был установлен на уровне 1,95 лева за 1 евро, но повлияло ли это на цены? 24 Канал расскажет подробнее.

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Взлетели ли цены в Болгарии после введения евро?

Самым большим страхом как местных жителей, так и туристов было вероятное подорожание услуг. Однако болгарские специалисты в этой области уверяли, что переход на единую европейскую валюту не сделает отдых более обременительным для кошелька. Мол, и туристы не дураки, чтобы платить больше, и владельцы отелей не горят желанием держать номера пустыми.

Определенные усилия приложили и власти. Чтобы предотвратить спекуляции и искусственное округление цен в популярных курортных зонах, таких как Варна и Бургас, был введен жесткий мониторинг. Период обязательного двойного указания цен в левах и евро начался еще 8 августа 2025 года – и продлится он до 8 августа 2026 года. То есть путешественники целый год четко видят каждую копейку.

Тем не менее летом 2026 года на черноморском побережье Болгарии всё же наблюдается незначительный рост стоимости услуг. Впрочем, это скорее привычное сезонное явление, при этом Болгария продолжает уверенно удерживать статус одного из самых доступных по ценам уголков Европы. Средний недельный бюджет на одного путешественника здесь составляет вполне приемлемые 500 евро с небольшим.

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Упростило ли евро жизнь путешественникам в Болгарии?

Для иностранцев, привыкших путешествовать с единой европейской валютой, введение евро в Болгарии стало даже глотком свежего воздуха. Отсутствие необходимости в постоянном обмене валют устранило скрытые финансовые потери и комиссии за конвертацию. Более того, снятие наличных в банкоматах Софии или Пловдива стало проще и дешевле.

К тому же прозрачность цен позволяет мгновенно сравнивать стоимость жилья и ужина с предложениями в соседней Греции или Хорватии. И, похоже, Болгария немного выигрывает – по крайней мере, местная ассоциация туристических агентств уже сообщает о росте количества бронирований на несколько процентов со стороны рынков еврозоны по сравнению с 2025 годом.

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Действительно ли всё так безоблачно на болгарских курортах?

Иностранные гости, которые в прошлом году оставили в Болгарии миллиарды, сейчас тратят деньги ещё охотнее. Однако опыт туристов и местных арендодателей всё же указывает на определённые трудности переходного периода.

Например, после введения евро на популярных курортах, таких как Солнечный Берег, Поморие и Золотые Пески, в начале сезона заметили необычное затишье. Многие путешественники жалуются, что цены на продукты и услуги выросли на 10, 20 или 30 процентов — что повторяет сценарий Хорватии 2023 года. Даже сами болгары из крупных городов скорее отправятся в Грецию, поскольку цены на родном побережье стали слишком высокими.

С другой стороны, вступление в еврозону открывает перед болгарской индустрией гостеприимства колоссальные перспективы. Местные жители ожидают масштабных долгосрочных инвестиций в модернизацию прибрежных курортов, которые принимают до 60% всех иностранных гостей. Финансовая стабильность евро должна стимулировать обновление отелей, спа-комплексов и горнолыжной инфраструктуры.