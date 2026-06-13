Можно ли купаться на Бакоте: что нужно знать туристам перед поездкой

Бакота – одно из самых популярных туристических мест Подолья. Сюда приезжают, чтобы увидеть живописные склоны над Днестром, насладиться пейзажами и окунуться в атмосферу "украинской Атлантиды". Особенно популярной Бакота становится летом, когда туристы ищут отдых у воды. Однако перед поездкой многие задают вполне практичный вопрос: можно ли здесь купаться?

24 Канал рассказывает, что известно о Бакоте, где именно отдыхают туристы у воды и о каких особенностях стоит знать перед купанием.

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Что нужно знать о Бакоте?

Бакота – это затопленная территория бывшего одноименного села на берегу Днестра в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В 1980-х годах во время создания Днестровского водохранилища населенный пункт оказался под водой, а его жителей переселили.

Сегодня название "Бакота" используется для обозначения всей туристической локации вокруг залива Днестровского водохранилища. Самой известной достопримечательностью здесь является Бакотский скальный монастырь, история которого насчитывает много веков. Также здесь туристов ждут впечатляющие смотровые площадки, прогулки на лодках, каяках и катерах.



Виды с обзорной площадки на Бакоте / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

Можно ли купаться на Бакоте?

Да, купаться на Бакоте можно. В теплый сезон многие туристы отдыхают на берегах залива и заходят в воду. Однако важно понимать, что здесь нет большого количества официально обустроенных пляжей со спасателями и всей инфраструктурой.

Большинство людей купаются в диких местах вдоль берега. Вода в заливе обычно спокойная и теплая, особенно в июле и августе. В то же время условия могут отличаться в зависимости от конкретного участка берега.

Прежде чем заходить в воду, стоит оценить состояние дна. В некоторых местах оно каменистое или имеет резкие перепады глубины. После дождей вода может становиться более мутной. Отдыхающим не стоит прыгать в воду с обрывов или скал – это может быть опасно из-за неизвестного рельефа дна и изменения уровня воды. Если вы путешествуете с детьми, лучше выбирать пологие участки.

Закат на Бакоте: видео ira_yakymiv03

Бакота — это прежде всего природная и экскурсионная локация, а не классический пляжный курорт. Именно поэтому туристам стоит рассчитывать на отдых на природе и быть готовыми к минимальной инфраструктуре.

Однако если выбрать базы отдыха в соседних селах Старая Ушица или Колодиевка, то здесь места для купания более обустроены. Кроме того, туристы могут взять в аренду сапы или каяки и самостоятельно исследовать залив.