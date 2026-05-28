Эти удивительные вулканические острова расположены в Атлантическом океане, примерно в 1400 километрах от материковой части Португалии. Как пишет Lonely Planet, местный климат может показаться несколько прохладным и ветреным для любителей жары, однако к нему быстро привыкаешь, а летняя пляжная погода здесь длится около месяца, хотя и сопровождается высокой влажностью из-за внезапных ливней.

Какие пляжи на Азорских островах стоит посетить?

Прайя-дос-Мостейруш на острове Сан-Мигел

Пляж Прайя-дос-Мостейруш является самым популярным на западном побережье острова Сан-Мигел, расположенным примерно в 30 километрах от города Понта-Делгада. Благодаря удобной инфраструктуре, бесплатной парковке и близости к автобусной остановке, в разгар сезона здесь всегда много отдыхающих.

Фажа-Гранде на острове Флореш

Фажа-Гранде на западном побережье острова Флореш – это любимый уголок местных жителей, которые часто проводят здесь свои летние выходные. Этот небольшой участок черного песка зажат между скалами и старым портом, а рядом есть зоны для пикников, кафе и бесплатная автостоянка. Для отдыха с детьми здесь обустроен мелкий бассейн возле пляжного ресторана.

Прайя-Гранде на острове Терсейра

Прайя-Гранде – один из крупнейших пляжей архипелага, расположен в историческом центре города Прая-да-Витория. Благодаря теплой воде и слабым течениям, летом здесь всегда многолюдно. Даже если вы имеете лишь короткую пересадку в аэропорту Терсейры (расстояние до которого всего 5 километров), можно быстро добраться сюда на такси, чтобы освежиться или прогуляться мимо ярких муралов.

Обратите внимание! Единственное, что может испортить ваши пляжные планы на Азорах – это появление португальских корабликов. Эти похожие на медуз существа являются очень опасными, и в последнее время их замечают все чаще.

Поса-Симан-Диаш на острове Сан-Жорже

Поса-Симан-Диаш – это невероятный природный бассейн, окруженный черными базальтовыми скалами и зеленью. К нему ведет крутая каменистая тропа, но виды того стоят. Прозрачная бирюзовая вода идеально подходит для снорклинга, однако из-за ограниченного пространства на скалах лучше приходить сюда утром для фотосессий, а купаться – после обеда, когда солнце прогревает воду.

Чем особенные пляжи на островах Файал, Корву и Грасиоза?

На острове Файал расположен уютный пляж Прайя-де-Порту-Пим, защищенный холмом Монте-да-Гия. Благодаря спокойной воде и развитой инфраструктуре это место идеально подходит для семейного отдыха.

Самый маленький остров Корву предлагает путешественникам свой единственный песчаный пляж Прайя-да-Арея. Он имеет плавный заход в воду, а вода здесь заметно теплее. Пляж расположен рядом с аэропортом, однако редкие авиарейсы не мешают отдыху.

На острове Грасиоза стоит посетить природные бассейны Карапашу, защищенные от океана каменной стеной. Рядом расположены известные термальные источники Термас-ду-Карапашу, вода в которых считается целебной.