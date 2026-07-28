Что происходит с телом в самолете: почему сохнет кожа, а еда кажется невкусной

Полет в самолете для человеческого организма не является естественным состоянием, поэтому во время авиапутешествия можно столкнуться с разными изменениями самочувствия. На высоте примерно 9 тысяч метров снижается давление в салоне, меняется уровень кислорода, а воздух становится гораздо сухим.

Эксперт по клинической анатомии в Ланкастерском университете рассказал изданию The Conversation о большинстве физиологических изменений, которые испытывают пассажиры.

Какие изменения происходят с телом в самолете?

Усталость и слабость

Сниженный уровень кислорода, обезвоживание и длительное сидение на одном месте может вызвать сильную усталость и головокружение. Если человек недостаточно употребляет жидкости или волнуется, это может привести к падению артериального давления.

Чтобы снизить вероятность таких симптомов, следует пить во время полета достаточно воды и избегать алкоголя. В большинстве случаев после приземления все неприятные ощущения проходят.

Сухость кожи

Низкая влажность в салоне самолета способствует быстрому испарению влаги из кожи, губ и глаз. Именно поэтому после полета многие люди чувствуют сухость и стянутость кожи.

"Достаточное увлажнение организма, нанесение увлажняющего крема до и после полета, а также избегание чрезмерного употребления алкоголя помогут минимизировать эти последствия", - отметил специалист.



В самолете можно почувствовать сухость кожи.

Изменение вкусовых рецепторов

По словам специалиста, многим людям кажется, что еда в самолете имеет другой вкус. Причина состоит в очень сухом воздухе в салоне самолета. Из-за недостатка влаги хуже работают вкусовые рецепторы и обоняние, которое отвечает за восприятие вкуса.

Сдувается живот

Дискомфорт при полете имеет простое объяснение. С уменьшением атмосферного давления воздух, уже имеющийся в кишечнике, расширяется. Поэтому может появляться вздутие и неприятные ощущения.

Перед дорогой лучше не переедать, а рацион разделить на небольшие приемы пищи. Также следует пить больше воды и отказаться от тяжелых блюд.

Заделка ушей

Во время взлета или посадки многие испытывают давление в ушах. По словам специалиста, в норме евстахиевая труба выравнивает давление между средним ухом и окружающей средой. Если она не успевает адаптироваться, особенно во время простуды или заложенности носа, возникает дискомфорт. Облегчить состояние поможет глотанию, зеванию или сосанию леденцов.

Отек ног

Длительное пребывание в сидячем положении может привести к отеку лодыжек из-за замедления кровообращения на ногах. Чтобы облегчить состояние стоит время от времени прогуливаться по салону самолета и во время сиденья делать простые движения лодыжками.